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"Відсотки" чи "проценти"? Як говорити правильно і без суржика

Як правильно говорити - "відсоток" чи "процент"? (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській розмовній мові часто зустрічаються росіянізми, слова суржика або вже перекручені слова іншомовного походження. Однак зараз українці стали більше звертати увагу на чистоту свого мовлення і намагаються позбавитися таких словесних паразитів.

Як сказати правильно "відсотки" або "проценти", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення популяризатора української мови Андрія Шимановського на сторінці в Instagram.

"Проценти" або "відсотки"?

За словами Шиманського, у розмові можна використовувати обидва слова - й "відсотки", і "проценти". Однак тільки одне з них українського походження.

"Відсоток" - це питоме слово українського походження, а "процент" - іншомовного. Але використовувати слово "процент" можна, це не буде помилкою. Тому обирайте той варіант, який вам до вподоби", - пояснив мовознавець.

"Відсоток" - сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю. Частина чого-небудь. Процент.

А слово "процент" з італійської через німецьку перейшов у східнослов'янські мови. Обома лексемами активно послуговувалися у Західній Україні у минулому сторіччі. За радянських часів слово "відсоток" вважали мало не націоналістичним і нещадно вилучали з текстів.

Сьогодні слово "процент" вживають доволі не часто, хоча воно не заборонене. Це нормальний синонім, і як термін він потрібен науково-технічній сфері.

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