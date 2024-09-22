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"Відсотки" или "проценти"? Как говорить правильно и без суржика

Как правильно говорить - "відсоток" или "процент"? (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В украинском разговорном языке часто встречаются русизмы, слова суржика или уже перекрученные слова иноязычного происхождения. Однако в последнее время украинцы стали больше обращать внимание на чистоту своей речи и пытаются избавиться от таких словесных паразитов.

Как сказать правильно "відсотки" или "проценти", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение популяризатора украинского языка Андрея Шимановского на странице в Instagram.

"Відсотки" или "проценти"?

По словам Шиманского, в разговоре можно использовать оба слова - и "відсотки", и "проценти". Однако только одно из них украинского происхождения.

"Відсоток" - это удельное слово украинского происхождения, а "процент" - иноязычного. Но использовать слово "процент" можно, это не будет ошибкой. Поэтому выбирайте тот вариант, который вам нравится", - объяснил языковед.

"Відсоток" - сотая часть определенного числа, берущаяся за целое, за единицу. Часть чего-нибудь. Процент.

А слово "процент" с итальянского через немецкий перешел в восточнославянские языки. Обе лексемы активно использовались в Западной Украине в прошлом веке. В советское время слово "відсоток" считали чуть ли не националистическим и беспощадно изымали из текстов.

Сегодня слово "процент" употребляют довольно редко, хотя оно не запрещено. Это нормальный синоним, и как термин он нужен в научно-технической сфере.

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