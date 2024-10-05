Відростив довге волосся та бороду: як змінився хлопчик з "Шостого почуття" (фото)

Так, після успіху "Шостого почуття" кар'єра Гейлі продовжилася, але не так яскраво, як у дитинстві.

У підлітковому віці він зник з екранів, зосередившись на навчанні та особистому житті. Повернувшись до акторської діяльності, почав зніматися у таких проєктах, як "Старі леви", "Людина майбунього", "Бивень" та інших.

Гейлі Джоел Осмент (фото: Кіноріум)

Осмент також активно займається озвучуванням в анімаційних фільмах і відеоіграх, включно з роллю в знаменитій серії ігор "Kingdom Hearts".

Що стосується особистого життя, Гейлі Джоел Осмент тримає його подалі від уваги громадськості. Відомо, що він не одружений і намагається зосереджуватися на своїй кар'єрі та творчих проектах.

Осмент зберігає близькі стосунки з сім'єю, включно з молодшою сестрою Емілі Осмент, яка також є актрисою.

Гейлі Джоел Осмент (фото: instagram.com/hjosment)

Сьогодні знаменитість продовжує свою кар'єру в кіноіндустрії, демонструючи, що незважаючи на виклики дитячої слави, він зумів знайти свій шлях до успіху в дорослому віці.

На фото його майже не впізнати. Актор постійно експерементує з зачіскою: відростив волосся і бороду.

Гейлі Джоел Осмент (фото: instagram.com/hjosment, Кіноріум)