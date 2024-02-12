Відразу не впізнати: Євген Клопотенко здивував, який вигляд мав в 21 рік (фото)

Який вигляд мав кулінар 16 років тому

Так, на архівному знімку, опублікованому зіркою, він позує зовсім юним з оголеним торсом у білих шортах на тлі моря.

На плечах в Євгена лежить український прапор.

Євген Клопотенко показав який вигляд мав 16 років тому (фото: instagram.com/klopotenko)

Згодом Клопотенко запостив ще одне фото, де йому також 21 рік. Кадр, ймовірно, був зроблений на якомусь заході у колі друзів.

У той період часу у ресторатора не було кучерів та фірмових вусів, які зараз він називає своїм талісманом.

"Тепер і ви показуйте себе в 21 і відзначайте мене. Якщо і ностальгувати, то тільки разом", - підписав фото Клопотенко.

Євген Клопотенко показав який вигляд мав 16 років тому (фото: instagram.com/klopotenko)