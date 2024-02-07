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Флешмоб 21. Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики

Середа 07 лютого 2024 10:52
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Флешмоб 21. Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики Чому всі повелися на флешмоб 21 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Флешмоб 21 захопив соціальну мережу Facebook та Instagram, де користувачі публікують свої світлини, на яких їм 21 рік.

Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використана інформація з сайтів New York Times, Facebook Ганни Маляр та Богдана Буткевича.

В чому небезпека флешмобу

Деякі люди вважають, що це не звичайний флешмоб, і зазначають, що у такий спосіб різні спецслужби збирають приватну інформацію про користувачів.

Таку думку озвучила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, це потрібно розробникам програм.

"Флешмоб 21, як і всі інші, звісно - це збір приватної інформації. Не завжди заради того, щоб стежити персонально за вами. Це переоцінка потужностей спецслужб і власної значимості для них. Зазвичай, це потрібно розробникам різних програм, технологій дистанційного впливу, для удосконалення маркетингових стратегій та використання в політичних цілях”, - написала вона.

Журналіст Богдан Буткевич теж вважає флешмоб - небезпечним. Свою думку він виклав на сторінках Facebook.

"А ви оце коли викладаєте дружненько свої фото в 21 - це ви для кого стараєтеся? Для ФСБ, китайських чи північнокорейських спецслужб, яким якраз в бази даних треба нова інфа/фотки чи для інтернет-злодіїв. Бля*а, ну скільки вже говорили, що будь-які подібні флешмоби є потенційним способом збирання інформації про вас же?" - написав Буткевич.

Звідки взявся флешмоб

Однак за інформацією видання The New York Times, ініціатором флешмобу став Деміан Раффа із штату Аризона (США), який опублікував світлину з родинної подорожі до Мексики.

Свою ідею він взяв у матері, яка вислала йому це фото, розповідаючи, що саме в той момент вони разом випили пиво після того, як йому виповнилося 21 рік.

Флешмоб 21. Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики

Деміан Раффа із штату Аризона (Скриншот)

Зазначається, що багато користувачів Facebook та Instagram долучилися до флешмобу, публікуючи свої світлини у віці 21 року. Представник Meta повідомив, що щонайменше 3,6 мільйона людей взяли участь у цьому тренді.

Професор комунікацій Сиракузького університету Макана Чок, спеціаліст з соціальних медіа, відзначив, що учасники, ймовірно, діляться фотографіями саме у віці 21 року через культурне значення цього віку в Сполучених Штатах, де саме з цього віку дозволяється споживання алкоголю.

Флешмоб 21. Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики

Учасник флешмобу в США (Скриншот)

Як ми раніше писали, Світоліна продовжила флешмоб патріотичних послань в Мельбурні.

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