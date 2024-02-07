Флешмоб 21. Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики

Флешмоб 21 захопив соціальну мережу Facebook та Instagram, де користувачі публікують свої світлини, на яких їм 21 рік.

Чому всі почали показувати себе молодими і які ризики, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

В чому небезпека флешмобу

Деякі люди вважають, що це не звичайний флешмоб, і зазначають, що у такий спосіб різні спецслужби збирають приватну інформацію про користувачів.

Таку думку озвучила колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, це потрібно розробникам програм.

"Флешмоб 21, як і всі інші, звісно - це збір приватної інформації. Не завжди заради того, щоб стежити персонально за вами. Це переоцінка потужностей спецслужб і власної значимості для них. Зазвичай, це потрібно розробникам різних програм, технологій дистанційного впливу, для удосконалення маркетингових стратегій та використання в політичних цілях”, - написала вона.

Журналіст Богдан Буткевич теж вважає флешмоб - небезпечним. Свою думку він виклав на сторінках Facebook.

"А ви оце коли викладаєте дружненько свої фото в 21 - це ви для кого стараєтеся? Для ФСБ, китайських чи північнокорейських спецслужб, яким якраз в бази даних треба нова інфа/фотки чи для інтернет-злодіїв. Бля*а, ну скільки вже говорили, що будь-які подібні флешмоби є потенційним способом збирання інформації про вас же?" - написав Буткевич.

Звідки взявся флешмоб

Однак за інформацією видання The New York Times, ініціатором флешмобу став Деміан Раффа із штату Аризона (США), який опублікував світлину з родинної подорожі до Мексики.

Свою ідею він взяв у матері, яка вислала йому це фото, розповідаючи, що саме в той момент вони разом випили пиво після того, як йому виповнилося 21 рік.

Деміан Раффа із штату Аризона (Скриншот)

Зазначається, що багато користувачів Facebook та Instagram долучилися до флешмобу, публікуючи свої світлини у віці 21 року. Представник Meta повідомив, що щонайменше 3,6 мільйона людей взяли участь у цьому тренді.

Професор комунікацій Сиракузького університету Макана Чок, спеціаліст з соціальних медіа, відзначив, що учасники, ймовірно, діляться фотографіями саме у віці 21 року через культурне значення цього віку в Сполучених Штатах, де саме з цього віку дозволяється споживання алкоголю.

Учасник флешмобу в США (Скриншот)