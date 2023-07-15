Відпусток для вагітних не буде? Що потрібно знати українкам про нововведення

Як зараз можуть працювати вагітні

Сумарна кількість дні відпустки становить 126 днів і 140 днів у разі народження двох і більше дітей і в разі ускладнення пологів.

Окремі випадки також передбачають 180 календарних днів відпустки. Це стосується усіх категорій жінок, постраждалим від Чорнобильської катастрофи.

Однак сьогодні суттєвих змін зазнає термін, коли саме можна піти у відпустку у зв'язку з вагітністю. Так, тепер жінка може самостійно обирати дату початку відпустки незалежно від терміну вагітності.

Тобто майбутня мама може працювати до самих пологів, якщо їй це дозволяють лікарі, а взяти відпустку вже після народження дитини. При цьому загальна кількість днів не зменшиться.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

В Європі це вже давно працює

Автори законопроєкту спиралися на міжнародний досвід, обґрунтовуючи свою пропозицію.

"У Польщі жінка має можливість використати до шести тижнів відпустки до передбачуваної дати пологів. Але якщо до пологів жінка не пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, тоді така відпустка починається з дня пологів. Вже після пологів жінка в обов'язковому порядку має використати 14 тижнів відпустки", - пояснюють ініціатори.

У Німеччині жінки мають право на відпустку у 14 тижнів у зв'язку з вагітністю та пологами. Якщо жінка продовжує працювати до пологів, вона повинна повідомити про це роботодавцю. Водночас після народження дитини щонайменше вісім тижнів відпустки є обов'язковими для жінки.

До слова така норма чинна в Ірландії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Данії, Нідерландах, Румунії, Словенії, Словаччині, Фінляндії, на Кіпрі, в Угорщині, Чехії, Хорватії та Швеції.

Такий підхід сприяє врахуванню інтересів жінок, вагітність яких протікає без ускладнень та які мають бажання продовжувати працювати до пологів, а після народження дитини - мати більше часу для відновлення.