Відпустка за власний рахунок: кому її зобов'язані надати, а кому - можуть відмовити

Кому відпустку за власний рахунок надають в обов'язковому порядку

"Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть - за свій рахунок", - пишуть юристи.

Вони наголошують, що відпустки без збереження заробітної плати не надаються в обов'язковому порядку.

"За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник", - зазначають експерти.

Згідно з законом, відпустку зобов'язані надати цим категоріям:

одинокій матері/батькові

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці

матері/ батькові (в т. ч. прийомним) /опікуну/ дідові /бабі - якщо дитина відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду

працівникам з інвалідністю

працівникам, які одружуються

працюючим пенсіонерам

працівникам, які вступають або навчаються

сумісникам на час їх перебування у відпустці за основним місцем праці тощо

"Всім іншим працівникам відпустка "за свій рахунок" може надаватися за згодою роботодавця, проте під час воєнного стану діють окремі особливості", - кажуть юристи.

Які особливості надання відпусток за свій рахунок під час війни

"Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, тоді як в мирний час така відпустка не може перевищувати 30 календарних днів на рік", - пояснюють фахівці.

Також за заявою працівника, який виїхав з України або набув статусу ВПО, роботодавець в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

"Водночас нагадуємо, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури", - кажуть юристи.