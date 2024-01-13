Відпустка за власний рахунок: кому її зобов'язані надати, а кому - можуть відмовити

Нерідко так трапляється, що працівнику потрібно терміново взяти відпустку, а от усі оплачувані дні він уже використав. У такому випадку можна скористатись відпусткою без збереження заробітної плати, яку в народі прозвали "за власний рахунок". Але її надають не всім, тим паче під час війни.
Про те, які є нюанси надання відпусток за власний рахунок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
"Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть - за свій рахунок", - пишуть юристи.
Вони наголошують, що відпустки без збереження заробітної плати не надаються в обов'язковому порядку.
"За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник", - зазначають експерти.
Згідно з законом, відпустку зобов'язані надати цим категоріям:
"Всім іншим працівникам відпустка "за свій рахунок" може надаватися за згодою роботодавця, проте під час воєнного стану діють окремі особливості", - кажуть юристи.
"Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, тоді як в мирний час така відпустка не може перевищувати 30 календарних днів на рік", - пояснюють фахівці.
Також за заявою працівника, який виїхав з України або набув статусу ВПО, роботодавець в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.
"Водночас нагадуємо, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури", - кажуть юристи.
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