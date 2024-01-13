Отпуск за свой счет: кому его обязаны предоставить, а кому - могут отказать

Кому отпуск за свой счет предоставляют в обязательном порядке

"Помимо оплачиваемых отпусков, являющихся гарантией права на отдых, трудовым законодательством предусмотрены также отпуска без сохранения заработной платы, или как в народе говорят - за свой счет", - пишут юристы.

Они отмечают, что отпуска без сохранения заработной платы не предоставляются в обязательном порядке.

"По общему правилу все зависит от категории, к которой относится работник", - отмечают эксперты.

Согласно закону, отпуск обязаны предоставить этим категориям:

одинокой матери/отцу

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске

матери/ отцу (в т. ч. приемному) /опекуну/ деду /бабе - если ребенок в соответствии с медицинским заключением нуждается в домашнем уходе

работникам с инвалидностью

работникам, которые женятся/ выходят замуж

работающим пенсионерам

работникам, которые учатся или поступают

совместителям на время их пребывания в отпуске по основному месту труда

"Всем другим работникам отпуск "за свой счет" может предоставляться с согласия работодателя, однако во время военного положения действуют отдельные особенности", - говорят юристы.

Какие особенности предоставления отпусков за свой счет во время войны

"Согласно ч. 3 ст. 12 ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, тогда как в мирное время такой отпуск не может превышать 30 календарных дней на год", - объясняют специалисты.

Также по заявлению работника, который выехал из Украины или получил статус ВПЛ, работодатель в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней.

"В то же время напоминаем, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры", - говорят юристы.