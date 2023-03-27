Відправка посилки за кордон стане дешевшою: Укрпошта порадувала новою послугою

Йдеться про послугу "Дрібний пакет PRIME", яка буде запущена з 1 квітня - у тестовому режимі.

На сайті Укрпошти зазначили, що вартість послуги буде дешевшою на 8% порівняно з дуже популярним серед українських користувачів поштових послуг варіантом "Дрібний пакет рекомендований", яким користується майже 80% відправників у країні.

Що дає нова послуга

"Дрібний пакет PRIME" був розроблений для формату продажу в інтернеті, послуга передбачає:

доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису;

пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME.

В Укрпошті звертають увагу, що нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення.

Так, для відправки товарів із гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти Укрпошти можуть і надалі використовувати категорію "Дрібний пакет рекомендований", - додали у прес-службі національного поштового оператора.

Порівняння послуг "Дрібний пакет рекомендований" та "Дрібний пакет PRIME" також наведено в таблиці нижче:

Чим послуга Укрпошти "Дрібний пакет PRIME" відрізняється від звичного формату (фото: скріншот e-export.ukrposhta.ua)

Де буде діяти послуга

Категорія "Дрібний пакет PRIME" працюватиме у 67 країнах, зокрема, у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших державах.

Які тарифи

Граничні тарифи за послуги "Дрібний пакет PRIME" (фото: скріншот e-export.ukrposhta.ua)

Як оформити послугу

Зробити це можна в онлайн-сервісах: