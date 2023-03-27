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Відправка посилки за кордон стане дешевшою: Укрпошта порадувала новою послугою

Фото: Укрпошта анонсувала нову послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрпошта оновлює сервіс відправлення товарів за кордон та запускає нову послугу, яка дозволить клієнтам заощадити на поштових відправках.

У чому суть нововведення та як скористатися послугою - читайте у матеріалі нижче.

Йдеться про послугу "Дрібний пакет PRIME", яка буде запущена з 1 квітня - у тестовому режимі.

На сайті Укрпошти зазначили, що вартість послуги буде дешевшою на 8% порівняно з дуже популярним серед українських користувачів поштових послуг варіантом "Дрібний пакет рекомендований", яким користується майже 80% відправників у країні.

Що дає нова послуга

"Дрібний пакет PRIME" був розроблений для формату продажу в інтернеті, послуга передбачає:

  • доставку замовлення до поштової скриньки клієнта без підпису;
  • пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відстеження замовлення у всіх країнах мережі PRIME.

В Укрпошті звертають увагу, що нова послуга не передбачає компенсації у разі втрати відправлення в країні призначення.

Так, для відправки товарів із гарантованою базовою компенсацією в країні призначення клієнти Укрпошти можуть і надалі використовувати категорію "Дрібний пакет рекомендований", - додали у прес-службі національного поштового оператора.

Порівняння послуг "Дрібний пакет рекомендований" та "Дрібний пакет PRIME" також наведено в таблиці нижче:

Чим послуга Укрпошти "Дрібний пакет PRIME" відрізняється від звичного формату (фото: скріншот e-export.ukrposhta.ua)

Де буде діяти послуга

Категорія "Дрібний пакет PRIME" працюватиме у 67 країнах, зокрема, у Канаді, Великій Британії, Німеччині, Австралії, Франції (планово з 1 травня) та інших державах.

Які тарифи

Граничні тарифи за послуги "Дрібний пакет PRIME" (фото: скріншот e-export.ukrposhta.ua)

Як оформити послугу

Зробити це можна в онлайн-сервісах:

  • системі АРІ,
  • особистому кабінеті (на період тестового режиму - з 1 квітня по 1 травня - тільки тут можливе оформлення),
  • мобільному додатку.

Нагадаємо також, що Укрпошта знизила тарифи на 45% на доставку посилок та дрібних пакетів до Литви, Латвії та Естонії, на цілих 75% на EMS-відправлення до Польщі, а з 1 квітня очікується зниження тарифу на 60% на посилки до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Укрпошта скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

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