"Укрпошта" знизила тарифи на посилки до Німеччини більш ніж вдвічі

"Укрпошта" знизила з 1 квітня 2023 року тарифи на посилки до Німеччини на 60%. За кількістю відправлень з України Німеччина посідає третє місце після США та Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати: вагою до 3 кг - 13,7 доларів ( близько 500 гривень) та вагою 7 кг - 21,6 доларів ( близько 750 гривень). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 доларів ( близько 205 гривень).

В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення "Укрпошти" з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

Німеччина стала 5 країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Зокрема, в січні Укрпошта оголосила про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії до -45%, та на -75% на пересилання посилок EMS з України в Польщу