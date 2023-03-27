Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой

Речь идет об услуге "Мелкий пакет PRIME", что будет запущен с 1 апреля - в тестовом режиме.

На сайте Укрпочты отметили, что стоимость услуги будет дешевле на 8% по сравнению с очень популярным среди украинских пользователей почтовых услуг вариантом "Мелкий пакет рекомендованный", которым пользуется почти 80% отправителей в стране.

Что дает новая услуга

"Мелкий пакет PRIME" был разработан для формата продаж в интернете, услуга предусматривает:

доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи;

приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживания заказа во всех странах сети PRIME.

В Укрпочте обращают внимание, что новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправки в стране назначения.

Так, для отправки товаров с гарантированной базовой компенсацией в стране назначения клиенты Укрпочты могут и дальше использовать категорию "Мелкий пакет рекомендованный", - добавили в пресс-службе национального почтового оператора.

Сравнение услуг "Мелкий пакет рекомендованный" и "Мелкий пакет PRIME" также представлено в таблице ниже:

Чем услуга Укрпочты "Мелкий пакет PRIME" отличается от привычного формата (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)

Где будет действовать услуга

Категория "Мелкий пакет PRIME" будет работать в 67 странах, в частности, в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Франции (планово с 1 мая) и других государствах.

Какие тарифы

Граничные тарифы при услуге "Мелкий пакет PRIME" (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)

Как оформить услугу

Сделать это можно в онлайн-сервисах: