Отправка посылки за границу станет дешевле: Укрпочта порадовала новой услугой

Укрпочта обновляет сервис отправки товаров за границу и запускает новую услугу, которая позволит клиентам сэкономить на почтовых отправках.
В чем суть новшества и как воспользоваться услугой - читайте в материале ниже.
Речь идет об услуге "Мелкий пакет PRIME", что будет запущен с 1 апреля - в тестовом режиме.
На сайте Укрпочты отметили, что стоимость услуги будет дешевле на 8% по сравнению с очень популярным среди украинских пользователей почтовых услуг вариантом "Мелкий пакет рекомендованный", которым пользуется почти 80% отправителей в стране.
"Мелкий пакет PRIME" был разработан для формата продаж в интернете, услуга предусматривает:
В Укрпочте обращают внимание, что новая услуга не предусматривает компенсацию в случае потери отправки в стране назначения.
Так, для отправки товаров с гарантированной базовой компенсацией в стране назначения клиенты Укрпочты могут и дальше использовать категорию "Мелкий пакет рекомендованный", - добавили в пресс-службе национального почтового оператора.
Сравнение услуг "Мелкий пакет рекомендованный" и "Мелкий пакет PRIME" также представлено в таблице ниже:
Чем услуга Укрпочты "Мелкий пакет PRIME" отличается от привычного формата (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)
Категория "Мелкий пакет PRIME" будет работать в 67 странах, в частности, в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Франции (планово с 1 мая) и других государствах.
Граничные тарифы при услуге "Мелкий пакет PRIME" (фото: скриншот e-export.ukrposhta.ua)
Сделать это можно в онлайн-сервисах:
Напомним также, что Укрпочта снизила тарифы на 45% на доставку посылок и мелких пакетов в Литву, Латвию и Эстонию, на целых 75% на EMS-отправление в Польшу, а с 1 апреля ожидается снижение тарифа на 60% на посылки в Германию.
Ранее сообщалось, что Укрпочта сокращает количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.