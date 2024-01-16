"Відповідальний момент буде весною": експерт відповів, чи загрожує Києву зсунення ґрунту і чим це небезпечно

Останніми днями в Києві сніжить, і кількість опадів перевищує норму. Експерти вважають, що це може призвести до зсуву ґрунту на схилах у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю головного гідрогеолога Спеціалізованого управління протизсувних підземних робіт КМДА Василя Бокового для видання "Вечірній Київ".
Експерт розповідає, що між зсувними процесами та погодними умовами є прямий зв'язок.
"При рясних та затяжних дощах, при таненні снігу вода насичує ґрунти на схилах і вони втрачають стійкість. Виникають зсувні явища: тріщини, заколи, сповзання. Тому ми завжди відстежуємо ситуацію з погодою й прогнозуємо, чого очікувати", - каже Боковий.
За його словами, поки ситуація не викликає занепокоєння, адже перепади температур повітря і сніговий покрив незначні.
"Але зима ще не закінчилася і відповідальний момент наступить весною, коли почнеться активне сніготанення й розмерзання ґрунтів. Тоді й виникають зсуви", - наголошує фахівець.
Наприклад, у 2013 році в березні випали значні обсяги снігу, а на початку квітня все розтануло. У той час в Києві утворилося 40 нових зсувних локацій через перенасичення ґрунтів вологою у столиці.
"Історично так склалося, що найбільшої уваги потребує центральна частина Дніпровських схилів - від ботсаду ім. Гришка до Андріївської церкви. Район щільно забудований, тут розташовані найбільші святині та пам'ятки архітектури та історії України", - пояснює гідрогеолог.
Крім того, Києво-Печерська лавра розташована в складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах. Там перезволоження ґрунту призводить до його сповзання.
Зсуви ґрунту можуть призводити до:
Ознакою зсуву є заклинювання дверей та вікон будівель, просочування води на зсувонебезпечних схилах та зміщення ґрунту. Якщо ви помітили такі зміни, повідомте органи місцевого самоврядування та цивільної оборони.
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