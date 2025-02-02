Відповідальне батьківство. Як підготуватися до зачаття обом партнерам і що робити після 35 років

Що потрібно зробити перед прийомом лікаря

Вагітність і діти - це крок для пари, який несе багато змін, тому якісне та щире спілкування необхідне обом учасникам процесу.

"Ми знали, що будемо разом, що рано чи пізно станемо батьками. І це просто природний еволюційний процес. Раніше ми займалися весіллям. Це був один етап. Зараз ми займаємося ремонтом, це ще один етап. А це (народити дитину - ред.) ще один етап гри під назвою життя", - розповідає про рішення в парі Олена (ім'я героїні вигадане, оскільки вона погодилася спілкуватися з нами на умовах анонімності - ред.)

Хоча на певному етапі спільного життя бажання мати дітей не є спонтанним чи неочікуваним, обговорення почуттів і страхів одне одного все ж потрібні. Лікар акушер-гінеколог медичного центру "Лелека" Світлана Лупіч наполегливо рекомендує говорити про це зі своїм партнером.

"Обов'язково проговоріть між собою всі моменти. Наприклад, чи є в родині хвороби, які можуть передаватися, до чого ви готові, а до чого - ні. І якщо вже все вирішили, займіться фінансами", - каже вона.

Світлана Лупіч: Обговоріть з партнером всі можливі моменти вагітності та займіться фінансовим питанням (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Стосовно вартості підготовки до вагітності, порівняно з наступними етапами батьківства цей тримається в межах прийнятних сум. Якщо говорити про плановий профогляд у державних лікарнях, середньостатистичний пакет обійдеться до 10 000 гривень.

У випадку Олени є також додаткові обстеження, і жінка обслуговується в приватних клініках. Тож разом з генетичними аналізами вартість підготовки для обох партнерів становить 50 000-80 000 гривень залежно від рівня клініки та рівня генетичного аналізу.

Втім тут є місце для фінансових експериментів.

"Я прийшла до свого лікаря за направленням на ті аналізи, які мені може покрити НСЗУ. Держава покриває частину аналізів, і це економія приблизно 15 000 гривень за обох партнерів", - розповідає про свій досвід героїня.

Перші кроки

Світлана Лупіч каже, що під час війни саме планування вагітності є найкращим рішенням, адже складно передбачити завтрашній день. У стосунках Олени повномасштабна війна пригальмувала їхнє з чоловіком рішення.

"Ми з чоловіком вже шість років у шлюбі, але вперше серйозно заговорили про те, аби стати батьками вже після початку повномасштабного вторгнення. Якби не воно, ми почали б цим займатися у 2022 році. Але оскільки тоді у зв'язку з війною і я, і чоловік втратили основне місце роботи, довелося відкласти це рішення", - каже співрозмовниця.

Найпершим кроком на шляху батьківства є лікарська консультація. Ви можете записатися на прийом відразу до гінеколога або ж для початку відвідати терапевта, щоби перевірити загальний стан здоров'я.

"Найважливіший момент - це ефективна комунікація між пацієнтом і лікарем. Вона відбувається з першого прийому. Якщо пацієнт розуміє, що це не моя людина навіть оком, то вже краще шукати далі. Сьогодні ми маємо право вибирати самостійно, тим паче якщо це приватна медицина", - пояснює лікарка.

Олена каже, що зіштовхнулася з такими труднощами під час вибору лікаря.

"Я досить довго шукала свого гінеколога. Я була в одній приватній клініці, вона подивилася й сказала: "Ой, у вас все добре, пийте фолієву кислоту". Мене такий підхід не влаштовує, бо, по-перше, вік, і по-друге, я тривожна в цьому плані", - ділиться вона своїм досвідом.

А от прийом у репродуктивній клініці виявився вдалим, оскільки лікарка задовольнила бажання пацієнтки детально розібратися в питанні та призначила додаткові обстеження.

Як підготувати своє тіло до вагітності

Світлана Лупіч наголошує: важливо розуміти хоча б свій приблизний стан здоров'я.

"Зазвичай один з найпростіших маркерів - це, звісно, наш стан здоров'я. Якщо у нас регулярна менструація, один статевий партнер, немає хронічних захворювань чи інших факторів, нічого особливого не потрібно", - каже лікарка.

Серед загальноприйнятих аналізів перед плануванням вагітності можна виділити:

ВІЛ (СНІД);

гепатит B і C;

загальний біохімічний аналіз крові;

цукор для виявлення перших ознак діабету;

аналіз крові на сифіліс або RW (реакція Васссермана);

група крові та резус-фактор. Особливо, якщо в батька резус-фактор позитивний, а в матері - негативний, оскільки можуть виникнути ускладнення під час вагітності.

В окремих випадках також можуть призначати додаткові аналізи залежно від стану здоров'я чи скарг жінки.

Для майбутнього батька загальноприйнятий набір аналізів такий:

спермограма (якщо є вікові показання, запальні процеси, скарги);

аналіз крові на RW, ВІЛ, гепатити B і C.

Перед вагітністю також варто відвідати стоматолога та пролікувати можливі захворювання зубів, оскільки карієс чи запалення ясен можуть стати джерелом інфекції для всього організму.

Загалом найкращий період до припинення використання контрацепції - це три місяці для обох партнерів.

"Вважається, що стільки менструальних циклів у жінки - це практично відновлення від всього", - пояснює Лупіч.

Протягом цього періоду парам, які хочуть стати батьками, рекомендують дещо змінити свій стиль життя. Додайте до свого щоденного режиму фізичну активність (можна вибирати будь-який спорт, навіть менш активний, наприклад, пілатес чи йога), стежте за харчуванням, особливо якщо є надмірна вага.

"У цей період також краще кинути палити, не вживати алкоголь та наркотичні речовини, що на сьогодні не норма, але часто трапляється. Паління поруч із вагітною не є прийнятним", - зазначає лікарка.

Між пацієнткою та лікарем-гінекологом повинна бути довіра та ефективна комунікація (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Також обов'язковим для майбутньої мами є прийом важливих мікроелементів для дитини - насамперед фолієвої кислоти та йоду. Нестача фолієвої кислоти впливає на патологію нервової трубки у дитини, а йоду - на розвиток дитини та вроджені аномалії.

Окремі БАДи та вітаміни можуть також призначати індивідуально, спираючись на аналізи жінки чи інші фактори, наприклад, регіон проживання. Для України додатково можуть призначати омегу та вітамін D.

"У нас регіон, де немає багато риби, тому зобов'язані пам'ятати: або з'їсти рибу два рази на тиждень, або використовувати омегу. І вітамін D на сьогодні - це рекомендований аналіз, але знову-таки підходити до нього тільки розумно, бо він дуже зараз розкручений", - радить лікарка.

Часто вагітним також радять контролювати й розумно приймати залізо.

Проте гінекологиня наголошує: перед прийомом варто перевірити рівень відповідних показників у крові, адже часто вони можуть в нормі, навіть якщо зовнішніх факторів для цього немає.

Вагітність і зайва вага

Якщо вага чоловіка не впливає на зачаття дитини, спеціально коригувати її не потрібно. Проте для жінок це більш вагоме питання.

"Під час вагітності ми набираємо додатково. І якщо ми наберемо більше, ніж треба, вже на початку маючи більше, це будуть зміни в судинах, у плаценті дитини. Це все може змінюватися", - розповідає фахівчиня.

Через надмірну вагу матері в дитини може розвинутися вроджений цукровий діабет. У медицині його називають гестаційним. Тому лікарі радять працювати над власним раціоном за кілька місяців до зачаття дитини та за потреби звертатися до спеціалістів.

"Я паралельно працюю із нутриціологом, тому що через певні обставини зараз перебуваю у своїй максимальній вазі, і мені хотілося б скинути до своєї звичної ваги. Потім я хотіла б швидко відновитися. Якщо почну з тієї ваги, яка зараз, мені буде дуже складно", - зазначає Олена.

Водночас занадто низька вага також може стати на заваді бажання стати мамою.

"Суть полягає в тому, щоб жінка із задоволенням носила ту вагу, яку дає вагітність. Коли працюєш з легкоатлетами, іноді вони заходять з вагою 40-35 кілограмів. Тому ми рекомендуємо набрати масу для того, щоб сама вагітність настала. А далі вже природа допомагає нам", - підсумовує Світлана Лупіч.

Вагітність після 35 років

Сучасні технології та державні програми дозволяють стати батьками в будь-якому віці, проте наука підтверджує, що чим жінка молодша, тим легше їй завагітніти.

Яйцеклітини дівчинка "отримує" ще під час перебування в лоні матері. У цей період їх може бути до семи мільйонів, але з 26 тижня вагітності ця кількість знижується.

До моменту народження число яйцеклітин в яєчниках перебуває на рівні одного мільйона, а до початку першої менструації ця кількість знижується до 500 000. Таким чином, за різними оцінками, до 35 років жінка має близько 25 000 яйцеклітин.

"За статистикою, ці жінки потрапляють у зону ризику саме через вроджені вади в розвитку дитини та за хромосомними аномаліями. Це не означає, що народжувати в цьому віці - погано. Просто ми повинні знати, що є такий ризик, і в нас він вищий. Кожна третя жінка з 10 буде потрапляти в цей ризик", - пояснює гінекологиня.

Для того, щоби знизити ці ризики чи вчасно відстежити певні зміни в організмі жінки, лікарка радить раніше стати на облік і пройти необхідні перевірки, особливо якщо у вас уже є хронічні захворювання.

"Якщо є хронічні захворювання, сходіть до свого лікаря відкоригувати прийом препаратів, які ви будете змінювати під час вагітності, бо не всі дозволені. Ми просто коригуємо саме лікування, а народжувати можна й потрібно!" - каже Лупіч.

За її спостереженнями, за час повномасштабної війни старші жінки частіше стають мамами, ніж раніше. Таким досвідом ділиться й Олена.

"Я була навіть здивована, коли прийшла до свого сімейного лікаря. Вона запитала, навіщо я проходжу так багато досліджень. Я кажу: "Ну, бо ж мені 35 років". Вона така: "Ой, я вас благаю, це ще не вік, це радянські забобони", - пригадує співрозмовниця.

Середній термін зачаття

Часто пари, ухваливши рішення народити дитину, хочуть швидких результатів. Проте в природи плани дещо інакші, каже Світлана Лупіч.

"Сьогодні за шість місяців старань буде всього 50% ймовірності вагітності. Якщо брати 90% - це два роки. Тому до двох років хвилюватися парам зовсім не варто", - пояснює вона.

Якщо ж після двох років вагітність не настала, варто детальніше розбиратися в ситуації. За словами лікарки, причин може бути безліч, тож потрібно працювати з кожним із партнерів окремо.

Що почитати та подивитися перед зачаттям дитини

Світлана Лупіч рекомендує лекції в школі для майбутніх батьків від “Лелеки”, а також книги гінекологині Ольги Білоконь та Наталії Лелюх, зокрема, про вагітність.

Олена радить відвідувати безкоштовні консультації медичних центрів, пологових будинків та окремих спеціалістів. А також книгу Олени Березовської "Вагітність коли тобі 35".

Ознайомтеся з тематичною літературою на тему підготовки, зачаття та вагітності (фото: bookchef.ua)

Крім того, не нехтуйте спілкуванням із лікарем, який веде вашу підготовку до вагітності.

"Навпаки краще, коли пацієнт розпитує. Для мене це якраз варіант, який спрацьовує для того, щоб розвиватися самостійно та відповідати на всі запитання", - зауважує Світлана Лупіч.