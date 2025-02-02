Ответственное родительство. Как подготовиться к зачатию обоим партнерам и что делать после 35 лет

Что нужно сделать перед приемом врача

Беременность и дети - это шаг для пары, который несет много изменений, поэтому качественное и искреннее общение необходимо обоим участникам процесса.

"Мы знали, что будем вместе, что рано или поздно станем родителями. И это просто естественный эволюционный процесс. Раньше мы занимались свадьбой. Это был один этап. Сейчас мы занимаемся ремонтом, это еще один этап. А это (родить ребенка - ред.) еще один этап игры под названием жизнь", - рассказывает о решениях в паре Елена (имя героини выдуманное, поскольку она согласилась общаться с нами на условиях анонимности - ред.)

Хотя на определенном этапе совместной жизни желание иметь детей не является спонтанным или неожиданным, обсуждение чувств и страхов друг друга все же нужны. Врач акушер-гинеколог медицинского центра "Лелека" Светлана Лупич настоятельно рекомендует говорить об этом со своим партнером.

"Обязательно проговорите между собой все моменты. Например, есть ли в семье болезни, которые могут передаваться, к чему вы готовы, а к чему - нет. И если уже все решили, займитесь финансами", - говорит она.

Светлана Лупич: Обсудите с партнером все возможные моменты беременности и займитесь финансовым вопросом (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Относительно стоимости подготовки к беременности, по сравнению со следующими этапами родительства этот держится в пределах приемлемых сумм. Если говорить о плановом профосмотре в государственных больницах, среднестатистический пакет обойдется до 10 000 гривен.

В случае Елены есть также дополнительные обследования, и женщина обслуживается в частных клиниках. Поэтому вместе с генетическими анализами стоимость подготовки для обоих партнеров составляет 50 000-80 000 гривен в зависимости от уровня клиники и уровня генетического анализа.

Впрочем, здесь есть место для финансовых экспериментов.

"Я пришла к своему врачу за направлением на те анализы, которые мне может покрыть НСЗУ. Государство покрывает часть анализов, и это экономия примерно 15 000 гривен за обоих партнеров", - рассказывает о своем опыте героиня.

Первые шаги

Светлана Лупич говорит, что во время войны именно планирование беременности является лучшим решением, ведь сложно предсказать завтрашний день. В отношениях Елены полномасштабная война притормозила их с мужем решение.

"Мы с мужем уже шесть лет в браке, но впервые серьезно заговорили о том, чтобы стать родителями, уже после начала полномасштабного вторжения. Если бы не оно, мы начали бы этим заниматься в 2022 году. Но поскольку тогда в связи с войной и я, и муж потеряли основное место работы, пришлось отложить это решение", - говорит собеседница.

Самым первым шагом на пути к родительству является врачебная консультация. Вы можете записаться на прием сразу к гинекологу или же для начала посетить терапевта, чтобы проверить общее состояние здоровья.

"Самый важный момент - это эффективная коммуникация между пациентом и врачом. Она происходит с первого приема. Если пациент понимает, что это не мой человек даже глазом, то уже лучше искать дальше. Сегодня мы имеем право выбирать самостоятельно, тем более если это частная медицина", - объясняет врач.

Елена говорит, что столкнулась с такими трудностями при выборе врача.

"Я достаточно долго искала своего гинеколога. Я была в одной частной клинике, она посмотрела и сказала: "Ой, у вас все хорошо, пейте фолиевую кислоту". Меня такой подход не устраивает, потому что, во-первых, возраст, и во-вторых, я тревожная в этом плане", - делится она своим опытом.

А вот прием в репродуктивной клинике оказался удачным, поскольку врач удовлетворила желание пациентки детально разобраться в вопросе и назначила дополнительные обследования.

Как подготовить свое тело к беременности

Светлана Лупич отмечает: важно понимать хотя бы свое приблизительное состояние здоровья.

"Обычно один из самых простых маркеров - это, конечно, наше состояние здоровья. Если у нас регулярная менструация, один половой партнер, нет хронических заболеваний или других факторов, ничего особенного не нужно", - говорит врач.

Среди общепринятых анализов перед планированием беременности можно выделить:

ВИЧ (СПИД);

гепатит B и C;

общий биохимический анализ крови;

сахар для выявления первых признаков диабета;

анализ крови на сифилис или RW (реакция Васссермана);

группа крови и резус-фактор. Особенно, если у отца резус-фактор положительный, а у матери - отрицательный, поскольку могут возникнуть осложнения во время беременности.

В отдельных случаях также могут назначать дополнительные анализы в зависимости от состояния здоровья или жалоб женщины.

Для будущего отца общепринятый набор анализов такой:

спермограмма (если есть возрастные показания, воспалительные процессы, жалобы);

анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты B и C.

Перед беременностью также стоит посетить стоматолога и пролечить возможные заболевания зубов, поскольку кариес или воспаление десен могут стать источником инфекции для всего организма.

В целом лучший период до прекращения использования контрацепции - это три месяца для обоих партнеров.

"Считается, что столько менструальных циклов у женщины - это практически восстановление от всего", - объясняет Лупич.

В течение этого периода парам, которые хотят стать родителями, рекомендуют несколько изменить свой стиль жизни. Добавьте в свой ежедневный режим физическую активность (можно выбирать любой спорт, даже менее активный, например, пилатес или йога), следите за питанием, особенно если есть избыточный вес.

"В этот период также лучше бросить курить, не употреблять алкоголь и наркотические вещества, что на сегодня не норма, но часто случается. Курение рядом с беременной не является приемлемым", - отмечает врач.

Между пациенткой и врачом-гинекологом должно быть доверие и эффективная коммуникация (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также обязательным для будущей мамы является прием важных микроэлементов для ребенка - прежде всего фолиевой кислоты и йода. Недостаток фолиевой кислоты влияет на патологию нервной трубки у ребенка, а йода - на развитие ребенка и врожденные аномалии.

Отдельные БАДы и витамины могут также назначать индивидуально, опираясь на анализы женщины или другие факторы, например, регион проживания. Для Украины дополнительно могут назначать омегу и витамин D.

"У нас регион, где нет много рыбы, поэтому обязаны помнить: или съесть рыбу два раза в неделю, или использовать омегу. И витамин D на сегодня - это рекомендованный анализ, но опять-таки подходить к нему только разумно, потому что он очень сейчас раскрученный", - советует врач.

Часто беременным также советуют контролировать и разумно принимать железо.

Однако гинеколог отмечает: перед приемом стоит проверить уровень соответствующих показателей в крови, ведь часто они могут быть в норме, даже если внешних факторов для этого нет.

Беременность и лишний вес

Если вес мужчины не влияет на зачатие ребенка, специально корректировать его не нужно. Однако для женщин это более весомый вопрос.

"Во время беременности мы набираем дополнительно. И если мы наберем больше, чем надо, уже в начале имея больше, это будут изменения в сосудах, в плаценте ребенка. Это все может меняться", - рассказывает специалист.

Из-за избыточного веса матери у ребенка может развиться врожденный сахарный диабет. В медицине его называют гестационным. Поэтому врачи советуют работать над собственным рационом за несколько месяцев до зачатия ребенка и при необходимости обращаться к специалистам.

"Я параллельно работаю с нутрициологом, потому что в силу определенных обстоятельств сейчас нахожусь в своем максимальном весе, и мне хотелось бы сбросить до своего привычного веса. Потом я хотела бы быстро восстановиться. Если начну с того веса, который сейчас, мне будет очень сложно", - отмечает Елена.

В то же время слишком низкий вес также может стать помехой желанию стать мамой.

"Суть заключается в том, чтобы женщина с удовольствием носила тот вес, который дает беременность. Когда работаешь с легкоатлетами, иногда они заходят с весом 40-35 килограммов. Поэтому мы рекомендуем набрать массу для того, чтобы сама беременность наступила. А дальше уже природа помогает нам", - подытоживает Светлана Лупич.

Беременность после 35 лет

Современные технологии и государственные программы позволяют стать родителями в любом возрасте, однако наука подтверждает, что чем женщина моложе, тем легче ей забеременеть.

Яйцеклетки девочка "получает" еще во время пребывания в лоне матери. В этот период их может быть до семи миллионов, но с 26 недели беременности это количество снижается.

К моменту рождения число яйцеклеток в яичниках находится на уровне одного миллиона, а к началу первой менструации это количество снижается до 500 000. Таким образом, по разным оценкам, к 35 годам женщина имеет около 25 000 яйцеклеток.

"По статистике, эти женщины попадают в зону риска именно из-за врожденных пороков в развитии ребенка и по хромосомным аномалиям. Это не значит, что рожать в этом возрасте - плохо. Просто мы должны знать, что есть такой риск, и у нас он выше. Каждая третья женщина из 10 будет попадать в этот риск", - объясняет гинеколог.

Для того, чтобы снизить эти риски или вовремя отследить определенные изменения в организме женщины, врач советует раньше встать на учет и пройти необходимые проверки, особенно если у вас уже есть хронические заболевания.

"Если есть хронические заболевания, сходите к своему врачу откорректировать прием препаратов, которые вы будете менять во время беременности, потому что не все разрешены. Мы просто корректируем само лечение, а рожать можно и нужно!" - говорит Лупич.

По ее наблюдениям, за время полномасштабной войны старшие женщины чаще становятся мамами, чем раньше. Таким опытом делится и Елена.

"Я была даже удивлена, когда пришла к своему семейному врачу. Она спросила, зачем я прохожу так много исследований. Я говорю: "Ну, ведь мне 35 лет". Она такая: "Ой, я вас умоляю, это еще не возраст, это советские предрассудки", - вспоминает собеседница.

Средний срок зачатия

Часто пары, приняв решение родить ребенка, хотят быстрых результатов. Однако у природы планы несколько иные, говорит Светлана Лупич.

"Сегодня за шесть месяцев стараний будет всего 50% вероятности беременности. Если брать 90% - это два года. Поэтому до двух лет волноваться парам совсем не стоит", - объясняет она.

Если же после двух лет беременность не наступила, стоит детальнее разбираться в ситуации. По словам врача, причин может быть множество, поэтому нужно работать с каждым из партнеров отдельно.

Что почитать и посмотреть перед зачатием ребенка

Светлана Лупич рекомендует лекции в школе для будущих родителей от "Лелеки", а также книги гинеколога Ольги Белоконь и Натальи Лелюх, в частности, о беременности.

Елена советует посещать бесплатные консультации медицинских центров, родильных домов и отдельных специалистов. А также книгу Елены Березовской "Беременность когда тебе 35".

Ознакомьтесь с тематической литературой на тему подготовки, зачатия и беременности (фото: bookchef.ua)

Кроме того, не пренебрегайте общением с врачом, который ведет вашу подготовку к беременности.

"Наоборот лучше, когда пациент расспрашивает. Для меня это как раз вариант, который срабатывает для того, чтобы развиваться самостоятельно и отвечать на все вопросы", - отмечает Светлана Лупич.