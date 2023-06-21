Відпочинок на пляжах Києва: у яких водоймах купатися зараз не можна

У яких водоймах Києва купатися не можна

Пляж "Тельбін" та "Золотий" - виявлено перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички (ЛКП).

Пляж "Райдуга", "Галерний", "Вербний", "Пуща Водиця" - вода не відповідає за санітарно-хімічними ознаками.

Крім того, на пляжі "Тельбін" біологічне вживання кисню (БСК5) - вище за норму, а на пляжі "Райдуга" - запах води рибний.

Де викупатися у Києві можна

За даними фахівців, вода відповідає всім показникам лише на 5 пляжах:

"Дитячий"

"Венеція"

"Чорторий"

озеро "Троєщина"

"Передмістна Слобідка"

Варто зазначити, що у столиці офіційно пляжний сезон не відкривали – з міркувань безпеки. Проте люди у спеку відвідують місця відпочинку та купаються.

І хоча категоричної заборони немає, у КМДА наполегливо рекомендують утриматися від відвідування місць відпочинку, де не передбачено захисних споруд та укриття.

Заборонено кататися на воді на гідроциклах, катерах та човнах.