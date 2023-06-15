В Одесі на рік можна забути про курортний сезон: екологи дали невтішний прогноз

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже позбавило українців курортного сезону на узбережжі Чорного моря 2022 року. Майже всі пляжі в Одесі були закриті через мінну небезпеку. А у 2023 році додалася ще одна проблема – через теракт на Каховській ГЕС. Науковці вважають, що про відпочинок біля моря українцям доведеться забути ще на один рік.

Такий прогноз зробив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу у Медіацентрі.

Вчений вважає, що одна з головних проблем після підриву греблі Каховської ГЕС – це різке зниження рівня солоності води.

"Проблема не в тому, що риба почне тікати від такої води. Більш імовірно, що мікроорганізми на дні, ті ж бички, зазнають суттєвих втрат. І це пов'язано не тільки з прісною водою та токсичними речовинами. Це буде комплексна проблема. Можуть загинути великі. площі мідій", - наголошує Коморін.

І наслідки теракту на Каховській ГЕС можуть розтягнутися не один рік.

"Токсичні речовини накопичуватимуться в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що, коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою. На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, ловити рибу та вживати морепродукти", - попереджає вчений.

Він додав, що зараз одне з головних завдань учених - вийти в море та зібрати додаткові дані, щоб розуміти, як змінюється ситуація із забрудненням та змінюється біорізноманіття. Наразі цю можливість обговорюють із військовими.

"Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Через пару днів забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж наслідки. І нам уже зараз потрібно обговорити, що можна зробити на міжнародному рівні", - попереджає Коморін.

Як повідомляють у мерії Одеси, після аналізу проб води у морі холеру не знайшли. Але солоність – значно нижча за норму, деяких інших речовин – набагато більша за норму. Також аналіз показав позитивний результат РНК ротавіруса та ДНК сальмонели.

До того ж у Greenpeace повідомили, що через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти з хімікатами, нафтою та бензином. У воду за перші дні після катастрофи вибігло близько 150 тонн моторного мастила.