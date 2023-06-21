Отдых на пляжах Киева: в каких водоемах купаться сейчас нельзя

В каких водоемах Киева купаться нельзя

Пляж "Тельбин" и "Золотой" - обнаружено превышение индекса лактопозитивной кишечной палочки (ЛКП).

Пляж "Радуга", "Галерный", "Вербный", "Пуща Водица" - вода не отвечает по санитарно-химическим признакам.

Кроме того, на пляже "Тельбин" биологическое употребление кислорода (БСК5) - выше нормы, а на пляже "Радуга" - запах воды рыбный.

Где искупаться в Киеве можно

По данным специалистам, вода отвечает всем показателям только на 5 пляжах:

"Детский"

"Венеция"

"Чорторий"

озеро "Троещина"

"Предместная Слободка"

Стоит отметить, что в столице официально пляжный сезон не открывали - из соображений безопасности. Однако люди в жаркую погоду посещают места отдыха и купаются.

И хотя категорического запрета нет, в КГГА настойчиво рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха, где не предусмотрены защитные сооружения и укрытия.

Запрещено кататься на воде на гидроциклах, катерах и лодках.