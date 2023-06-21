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Отдых на пляжах Киева: в каких водоемах купаться сейчас нельзя

На каких пляжах в Киеве купаться нельзя (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве провели исследования проб воды в городских водоемах на самых крупных пляжах. Оказалось, что искупаться сейчас можно только в 5 зонах рекреации, а в воде на остальных пляжах обнаружили проблемы.

Где сейчас в Киеве искупаться можно, а на каких пляжах отдыхать не стоит, рассказали на странице в Facebook ГУ "Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

В каких водоемах Киева купаться нельзя

Пляж "Тельбин" и "Золотой" - обнаружено превышение индекса лактопозитивной кишечной палочки (ЛКП).

Пляж "Радуга", "Галерный", "Вербный", "Пуща Водица" - вода не отвечает по санитарно-химическим признакам.

Кроме того, на пляже "Тельбин" биологическое употребление кислорода (БСК5) - выше нормы, а на пляже "Радуга" - запах воды рыбный.

Где искупаться в Киеве можно

По данным специалистам, вода отвечает всем показателям только на 5 пляжах:

  • "Детский"
  • "Венеция"
  • "Чорторий"
  • озеро "Троещина"
  • "Предместная Слободка"

Стоит отметить, что в столице официально пляжный сезон не открывали - из соображений безопасности. Однако люди в жаркую погоду посещают места отдыха и купаются.

И хотя категорического запрета нет, в КГГА настойчиво рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха, где не предусмотрены защитные сооружения и укрытия.

Запрещено кататься на воде на гидроциклах, катерах и лодках.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Одессе после подрыва Каховской ГЭС все пляжи признали непригодными.

А еще рассказывали о том, что экологи дали неутешительный прогноз о курортном отдыхе в Одессе.

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