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Про відому українську виставу пише популярне закордонне видання: про що мова

"Конотопська відьма" (Скриншот)
Автор: Юлія Любченко

The New York Times опублікував матеріал про українську виставу "Конотопська відьма", яка вже не перший рік змушує глядачів відчувати різні та неймовірні емоції.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The New York Times.

The New York Times написало українську виставу "Конотопська відьма"

П’єса за мотивами класики літератури ХІХ століття стала хітом серед українців, які бачать у повісті культурні та історичні відгомони того, з чим вони стикаються після дворічної війни.

У закордонній  статті йдеться про тісний звʼязок сюжету повісті, написаної 200 років тому, із настроєм сучасних українців, а також про те, що вистава підкреслює інтерес до української спадщини.

"Черги на виставу вишикуються змійкою через квартал, і люди чекають до семи годин, щоб купити квитки в театрі в центрі Києва. Відео виступу зібрало мільйони переглядів у мережі", - йдеться у The New York Times.

Головним є те, що видавці закордонного онлайн-журналу загострили увагу на темі війни та сьогодення, але з призми сюжету вистави.

Скриншоти

"У виставі драматизується історія козацького ватажка в українській громаді майже 400 років тому, коли він намагається викоренити відьом, яких місцеві жителі вважають відповідальними за посуху. Дія відбувається на тлі військової загрози з боку царської Росії - те, що резонує з сьогоднішніми українцями, коли вони щодня поглинають і часто знеохочують новини про поле бою та готуються до ракетних ударів із сучасної Росії по їхніх містах уночі", - пишуть автори матеріалу.

Замість того, щоб шукати втечі від війни, багато українців збираються на виставу, щоб допомогти осмислити своє життя. 

"Дуже важко переграти сувору реальність, в якій зараз живуть українці, але театр має відчувати настрої часу і людей. Коли це вдасться, тоді вистава торкнеться сердець людей", - каже Іван Уривський для The New York Times.

Скриншоти

Раніше ми розповідали, як театр Франка продаватиме квитки по-новому.

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