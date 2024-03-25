ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Підвішений" квиток у театр: в Києві запустили нову ініціативу

Понеділок 25 березня 2024 17:31
UA EN RU
"Підвішений" квиток у театр: в Києві запустили нову ініціативу Як отримати "підвішений" квиток у театр (фото: facebook.com/molodyytheatre)
Автор: Анна Шиканова

Мешканці Києва та гості столиці можуть брати участь у новій ініціативі, яку започаткував Молодий театр. Для цього потрібно купити "підвішений" квиток на виставу, який дістанеться людині, яка цього потребує.

Як буде працювати ця ініціатива, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію столичного Молодого театру у Facebook.

Хто зможе скористуватися таким квитком

Якщо ви хочете зробити приємність тим, хто не має змоги купити квиток у театр, ви можете придбати та "підвісити" квиток для цих людей. Ця традиція загальноприйнята в усьому світі, тож Молодий театр також долучається до відомої практики.

Підвішеним квитком можуть скористатися громадяни України, які в період воєнного стану захищають нашу Батьківщину на фронті:

  • Військовослужбовці ЗСУ
  • Члени їх сімей
  • Родини загиблих воїнів
  • Добровольці територіальної оборони Києва та області
  • Волонтери
  • Вимушено переміщені особи

Як отримати "підвішений" квиток у театр

Щоб отримати такий підвішений квиток, зателефонуйте у бюро по роботі з глядачем:

(050) 418 6848

(067) 489 4840

Що таке "підвішений" квиток

Це традиція оплатити послугу, щоб нею міг скористатися хтось інший. Походить від назви кави, яку за традицією можна було замовити в кафе Неаполя, щоб продемонструвати своє везіння та щедрість.

При цьому клієнт отримував одну філіжанку кави, але платив за дві. За рахунок цього, безхатченки та бідняки могли зайти у кафе та спитати, чи немає у бармена "зайвого" напою. Також такою кавою пригощали мандрівників.

Традицію "підвішувати" або притримувати каву, інші напої або послуги поширили по всьому світу і зараз це символізує щедрість та бажання допомогти іншій людині.

Раніше ми писали про те, як допомагають різні фонди українцям у всіх областях.

А ще розповідали про те, як цікаво та де провести з дитиною весняні канікули.

Читайте РБК-Україна в Google News
квитки Благодійна організація
NEWS
У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується
У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується