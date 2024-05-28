Об известном украинском спектакле пишет популярное зарубежное издание: о чем речь

The New York Times написало украинский спектакль "Конотопская ведьма"

Пьеса по мотивам классики литературы XIX века стала хитом среди украинцев, которые видят в повести культурные и исторические отголоски того, с чем они сталкиваются после двухлетней войны.

В зарубежной статье говорится о тесной связи сюжета повести, написанной 200 лет назад, с настроением современных украинцев, а также о том, что представление подчеркивает интерес к украинскому наследию.

"Очереди на спектакль выстроятся змейкой через квартал, и люди ждут до семи часов, чтобы купить билеты в театре в центре Киева. Видео выступления собрало миллионы просмотров в сети", - говорится в The New York Times.

Главное то, что издатели зарубежного онлайн-журнала заострили внимание на теме войны и настоящего, но с призмы сюжета спектакля.

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"В спектакле драматизируется история казацкого вожака в украинском обществе почти 400 лет назад, когда он пытается искоренить ведьм, которых местные жители считают ответственными за засуху. Действие происходит на фоне военной угрозы со стороны царской России - то, что резонирует с сегодняшними украинцами, когда они ежедневно поглощают и часто поощряют новости о поле боя и готовятся к ракетным ударам из современной России по их городам ночью", - пишут авторы материала.

Вместо того чтобы искать побег от войны, многие украинцы собираются на спектакль, чтобы помочь осмыслить свою жизнь.

"Очень тяжело переиграть суровую реальность, в которой сейчас живут украинцы, но театр должен чувствовать настроения времени и людей. Когда это удастся, тогда спектакль коснется сердец людей", - говорит Иван Уровский для The New York Times.

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