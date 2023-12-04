UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відому українську телеведучу запідозрили у вагітності: вона відповіла

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українську телеведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності. Такі чутки стали поширюватися після того, як зірка запостила світлину з чоловіком та чотириногим другом пари. Фоловери звернули увагу на округлий животик знаменитості.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Іванни.

Іванна Онуфрійчук відповіла на чутки про вагітність

Прихильники вважають, що телеведуча та її чоловік, бізнесмен Алмаз, чекають на поповнення у родині: "Скоро буде дитина. Я одна це помітила?",  "На цьому фото ви здається вагітною", "Ви при надії?".

Іванна Онуфрійчук з чоловіком (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Та і сама Онуфрійчук останнім часом підігріває чутки про свою вагітність, публікуючи фото лише у просторому вбранні.

На один з коментарів зірка відреагувала, зазначивши, що вони з коханим поки не чекають на народження малюка, а округлий животик у неї через те, що вона погладшала.

"Вигадуйте, я просто поправилась і ситно повечеряла", - написала Іванна.

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Нагадаємо, у лютому 2021 року ведуча "Танців із зірками" вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Весілля вони зіграли на Мальдівах.

Пара познайомилася під час відпочинку в Іспанії. Після цього вони рік спілкувалися у телефонному режимі, час від часу коханий Онуфрійчук прилітав на її батьківщину.

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

До повномасштабного вторгнення РФ Іванна жила на дві країни - Україну та Швейцарію.

Однак після 24 лютого 2022 року зірка, як і багато українців, змушена була залишитися за кордоном.

Нещодавно ми розповідали, що популярна українська блогерка стане мамою вдруге.

Також Полякова відверто відповіла, чи готова стати бабусею у 44 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітибеременностьзвезды шоу-бизнеса