Відому українську телеведучу запідозрили у вагітності: вона відповіла
Українську телеведучу Іванну Онуфрійчук запідозрили у вагітності. Такі чутки стали поширюватися після того, як зірка запостила світлину з чоловіком та чотириногим другом пари. Фоловери звернули увагу на округлий животик знаменитості.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Іванни.
Іванна Онуфрійчук відповіла на чутки про вагітність
Прихильники вважають, що телеведуча та її чоловік, бізнесмен Алмаз, чекають на поповнення у родині: "Скоро буде дитина. Я одна це помітила?", "На цьому фото ви здається вагітною", "Ви при надії?".
Іванна Онуфрійчук з чоловіком (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Та і сама Онуфрійчук останнім часом підігріває чутки про свою вагітність, публікуючи фото лише у просторому вбранні.
На один з коментарів зірка відреагувала, зазначивши, що вони з коханим поки не чекають на народження малюка, а округлий животик у неї через те, що вона погладшала.
"Вигадуйте, я просто поправилась і ситно повечеряла", - написала Іванна.
Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Нагадаємо, у лютому 2021 року ведуча "Танців із зірками" вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза. Весілля вони зіграли на Мальдівах.
Пара познайомилася під час відпочинку в Іспанії. Після цього вони рік спілкувалися у телефонному режимі, час від часу коханий Онуфрійчук прилітав на її батьківщину.
Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
До повномасштабного вторгнення РФ Іванна жила на дві країни - Україну та Швейцарію.
Однак після 24 лютого 2022 року зірка, як і багато українців, змушена була залишитися за кордоном.
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