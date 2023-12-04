Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила
Украинскую телеведущую Иванну Онуфрийчук заподозрили в беременности. Такие слухи стали распространяться после того, как звезда запостила фотографию с мужем и четвероногим другом пары. Фоловеры обратили внимание на округлый живот знаменитости.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Иванны.
Иванна Онуфрийчук ответила на слухи о беременности
Поклонники считают, что телеведущая и ее муж, бизнесмен Алмаз, ждут пополнения в семье: "Скоро буде дитина. Я одна це помітила?", "На цьому фото ви здається вагітною", "Ви при надії?".
Иванна Онуфрийчук с мужем (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Да и сама Онуфрийчук в последнее время подогревает слухи о своей беременности, публикуя фото только в просторном наряде.
На один из комментариев звезда отреагировала, отметив, что они с любимым пока не ждут рождения малыша, а округлый животик у нее из-за того, что она поправилась.
"Придумывайте, я просто поправилась и сытно поужинала", - написала Иванна.
Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Напомним, в феврале 2021 года ведущая "Танців із зірками" вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Свадьбу они сыграли на Мальдивах.
Пара познакомилась во время отдыха в Испании. После этого они год общались в телефонном режиме, время от времени возлюбленный Онуфрийчук прилетал на ее родину.
Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
До полномасштабного вторжения РФ Иванна жила на две страны - Украину и Швейцарию.
Однако после 24 февраля 2022 года звезда, как и многие украинцы, вынуждена была остаться за границей.
Недавно мы рассказывали, что популярная украинская блогерша станет мамой во второй раз.
Также Полякова откровенно ответила, готова стать бабушкой в 44 года.