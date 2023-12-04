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Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила

Понедельник 04 декабря 2023 11:40
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Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинскую телеведущую Иванну Онуфрийчук заподозрили в беременности. Такие слухи стали распространяться после того, как звезда запостила фотографию с мужем и четвероногим другом пары. Фоловеры обратили внимание на округлый живот знаменитости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Иванны.

Иванна Онуфрийчук ответила на слухи о беременности

Поклонники считают, что телеведущая и ее муж, бизнесмен Алмаз, ждут пополнения в семье: "Скоро буде дитина. Я одна це помітила?", "На цьому фото ви здається вагітною", "Ви при надії?".

Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила

Иванна Онуфрийчук с мужем (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Да и сама Онуфрийчук в последнее время подогревает слухи о своей беременности, публикуя фото только в просторном наряде.

На один из комментариев звезда отреагировала, отметив, что они с любимым пока не ждут рождения малыша, а округлый животик у нее из-за того, что она поправилась.

"Придумывайте, я просто поправилась и сытно поужинала", - написала Иванна.

Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Напомним, в феврале 2021 года ведущая "Танців із зірками" вышла замуж за казахского миллионера Алмаза. Свадьбу они сыграли на Мальдивах.

Пара познакомилась во время отдыха в Испании. После этого они год общались в телефонном режиме, время от времени возлюбленный Онуфрийчук прилетал на ее родину.

Известную украинскую телеведущую заподозрили в беременности: она ответила

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

До полномасштабного вторжения РФ Иванна жила на две страны - Украину и Швейцарию.

Однако после 24 февраля 2022 года звезда, как и многие украинцы, вынуждена была остаться за границей.

Недавно мы рассказывали, что популярная украинская блогерша станет мамой во второй раз.

Также Полякова откровенно ответила, готова стать бабушкой в 44 года.

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