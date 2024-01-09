У відомої американської акторки діагностували рак: усі деталі

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За словами Ніколь, все почалося з того, що вона різко погладшала на 11 кілограмів, а також постійно відчувала "жахливий біль" у лівій молочній залозі.

Усі ці симптоми вона списала на менопаузу, але після самообстеження грудей відчула невелику гулю всередині.

"Це справді було хвилююче і боляче. Я негайно пішла до свого лікаря, і вона направила мене на термінове обстеження. Але проблема була в тому, що я просто не могла записатися на прийом. Все було заброньовано. Тому мені довелося чекати до кінця листопада, щоб це зробити", - сказала зірка.

Через деякий час Еггерт зробила мамографію і три біопсії, у результати яких з’ясувалося, що у неї рак.

Тепер на акторку чекає на операція з видалення пухлини та хіміотерапія.

"Питання лише в тому, чи мені потрібно пройти лікування до операції, чи можна провести операцію, а після неї вже лікування. У мене паніка. Я постійно думаю: "Просто витягніть це з мене", - зізналася Ніколь.