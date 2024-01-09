У известной американской актрисы диагностировали рак: все детали

Подробности

По словам Николь, все началось с того, что она резко поправилась на 11 килограммов, а также постоянно чувствовала "ужасную боль" в левой молочной железе.

Все эти симптомы она списала на менопаузу, но после самообследования груди почувствовала небольшую шишку внутри.

"Это действительно было волнительно и больно. Я немедленно пошла к своему врачу, и она направила меня на срочное обследование. Но проблема была в том, что я просто не могла записаться на прием. Все было забронировано. Поэтому мне пришлось ждать до конца ноября, чтобы это сделать", - сказала звезда.

Через некоторое время Эггерт сделала маммографию и три биопсии, в результаты которых выяснилось, что у нее рак.

Теперь актрису ждет операция по удалению опухоли и химиотерапия.

"Вопрос лишь в том, нужно ли мне пройти лечение до операции, или можно провести операцию, а после нее уже лечение. У меня паника. Я постоянно думаю: "Просто вытащите это из меня", - призналась Николь.