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Відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ: де він тепер служить

Неділя 10 листопада 2024 18:30
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Відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ: де він тепер служить Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український актор Дмитро Сова, який захищає Україну на фронті у складі ЗСУ, повідомив, що його перевели до іншої бригади.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості OBOZ.ua.

Раніше Дмитро Сова проходив службу в Повітряних силах, але тепер його перевели до Сухопутних військ. Це було рішення Генштабу, а не його особиста ініціатива, що актор сприймає як необхідний крок для доукомплектування підрозділів.

Більше деталей він не розголошував, проте зазначив, що йому пощастило опинитися в новому підрозділі разом із деякими побратимами по службі.

Відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ: де він тепер служить

Дмитро Сова з побратимами (фото: instagram.com/dimasovajr)

"Мене перевели до іншої бригади - з Повітряних сил у Сухопутні війська. Це не моє побажання чи прохання, а наказ Генштабу. Понад сотні людей з нашої частини відправили по інших бригадах на доукомплектування. Я не знаю, з чим це пов'язано. Проте розумію, що це вимушений захід, бо дуже багато моментів треба вирішити за рахунок людей, які зараз вже мобілізовані. У нюанси вдаватися не вважаю доцільним. Скажу лише, що потрапив в один підрозділ з кількома своїми побратимами, що дуже добре", - розповів актор.

Дмитро також сказав що вже має уявлення про обов’язки на новій службі, але поки що не може публічно ділитися деталями.

Відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ: де він тепер служить

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Спочатку потрібно, говорить воїн, офіційно приступити до нових роботи. Він висловив сподівання, що на новому місці зможе застосувати свій попередній досвід і набуті навички.

"Дуже вірю, що на новому місці будуть використовуватися вже набуті нами знання та навички. І ми будемо приносити максимальну користь. Я вже знаю, чим буду займатися на новому місці служби, однак говорити про це публічно поки зарано. Потрібно заступити на посаду", - поділився Сова.

Відомого актора-воїна перевели до іншого підрозділу ЗСУ: де він тепер служить

Дмитро Сова (фото: instagram.com/dimasovajr)

Раніше Дмитро Сова зізнався, що відчуває, коли повертається в Київ.

Також відомий актор розповів про свою службу та відновлення після важкого поранення.

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