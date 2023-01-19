Відомого російського актора звільнили з роботи через проукраїнську позицію: він відреагував

Інцидент у театрі

Усе почалося з того, що в Росії почали скасовувати вистави з участю Дмитра Назарова. Зокрема, це сталося в Нижньому Тагілі та Москві. Як повідомляли росЗМІ, це відбулося саме через антивоєнну позицію Назарова.

Сам Дмитро каже, що причина звільнення насправді геть інша.

"Як цікаво! Я цього нічого не знаю", - розповідав він росЗМІ.

Також повідомляють, що наказ про звільнення пари Назарових підписав художній керівник театру, актор Костянтин Хабенський.

Реакція актора серіалу "Кухня" не забарилася. Він написав вірш саркастичний вірш під назвою "Нова реальність", де вкотре розкритикував режим Путіна.

Що відомо про позицію Назарова щодо України

Від самого початку російської агресії актор підтримує Україну та виступає проти путінської диктатури. Неодноразово він висловлює свою позицію у віршах, де критикує життя в Росії. Попри це Назаров із сім'єю не виїхали та продовжують жити в Москві.

У жовтні у нього стався конфлікт із пропагандистом Соловйовим.

"Він казав, що я маю покинути театр і припинити витрачати бюджетний кошт батьківщини. Ну, по-перше, всі останні фільми, які достатньо добре були оплачені, як і реклама, до бюджетних коштів не має жодного стосунку. А що стосується театру, де я отримую з усіх моїх прибутків найменшу зарплатню, я, взагалі-то, роблю касу", - прокоментував Назаров.