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Известного российского актера уволили с работы из-за проукраинской позиции: он отреагировал

Дмитрий Назаров (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Российского актера Дмитрия Назарова уволили из московского театра имени Чехова из-за его позиции в отношении Украины. Так поступили и с его женой. Однако супруги не стали молчать и уже отреагировали.

Свою реакцию Дмитрий Назаров разместил на своем YouTube-канале.

Инцидент в театре

Все началось с того, что в России начали отменять представления с участием Дмитрия Назарова. В частности, это произошло в Нижнем Тагиле и Москве. Как сообщали росСМИ, именно из-за антивоенной позиции Назарова.

Сам Дмитрий говорит, что причина увольнения на самом деле совершенно другая.

"Как интересно! Я этого ничего не знал", - рассказывал он росСМИ.

Также сообщают, что приказ об увольнении пары Назаровых подписал художественный руководитель театра, актер Константин Хабенский.

Реакция актера сериала "Кухня" не заставила себя ждать. Он написал стихотворение саркастическое стихотворение под названием "Новая реальность", где в который раз раскритиковал режим Путина.

Что известно о позиции Назарова в отношении Украины

С самого начала российской агрессии актер поддерживает Украину и выступает против путинской диктатуры. Не раз он высказывает свою позицию в стихах, где критикует жизнь в России. Несмотря на это, Назаров с семьей не уехали и продолжают жить в Москве.

В октябре у него произошел конфликт с пропагандистом Соловьевым.

"Он говорил, что я должен покинуть театр и прекратить тратить бюджетные средства родины. Ну, во-первых, все последние фильмы, которые достаточно хорошо были оплачены, как и реклама, к бюджетным средствам не имеет никакого отношения. А что касается театра, где я получаю из всех моих доходов наименьшую зарплату, я вообще-то делаю кассу", - прокомментировал Назаров.

Ранее мы рассказывали об известной российской певице, поддержавшей Украину на концерте.

Другая звезда российского кино объявила о намерении поехать на Донбасс.

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