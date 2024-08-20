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Відомого російського актора-путініста ліквідували під час боїв на Курщині

Вівторок 20 серпня 2024 16:13
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Відомого російського актора-путініста ліквідували під час боїв на Курщині Євген Шишов (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий російський актор і прихильник кремлівської політики Євген Шишов був ліквідований українськими захисниками. Раніше він пішов на війну вбивати українців добровольцем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Так, Шишов став окупантом у лютому цього року, взявши собі позивний STALKER.

А нещодавно актора перевели в Курську область, де, за повідомленнями пропагандистів, він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Убитому окупанту, який сліпо довіряв російським наративам і підтримував агресивну політику Путіна, було 42 роки.

Місцеві пабліки називають його "героєм, загиблим у захисті Росії", але не беруть до уваги той факт, що артист воював на території України задовго до початку подій у Курській області.

Відомого російського актора-путініста ліквідували під час боїв на Курщині

Відомого російського актора-путініста ліквідували під час боїв на Курщині

Євген Шишов (фото: російські ЗМІ)

До слова, Шишов знявся в 19 фільмах, переважно виконуючи епізодичні ролі. Він з'явився в таких проектах, як "Невський. Розплата за справедливість", "Морські дияволи. Далекі рубежі", “Умовний мент” та інших.

Раніше актор-військовий Попенко розповів, чим займається у ЗСУ.

Також відомий актор назвав ім'я ведучої, яка допомогла його рідним із Нікополя.

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