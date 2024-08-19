"Виділила квартиру": відомий актор назвав ім'я ведучої, яка допомогла його рідним із Нікополя

Український актор Ярослав Шахторін, який зіграв роль медбрата Максима у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", розповів, як відома телеведуча допомогла із житлом для його родичів із Нікополя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Як відомо, знаменитість родом із Нікополя. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну його бабуся та дідусь залишалися в цьому місті, яке постійно обстрілювали, і не хотіли виїжджати, як і багато інших представників старшого покоління. Однак згодом матері актора вдалося вивезти їх, а квартиру, щоб поселити переселенців, виділила відома телеведуча Марічка Падалко.

"Бабуля та дідуля були там і не хотіли виїжджати, як часто буває, люди не хочуть виїжджати із зони бойових дій. Але врешті-решт вони вже живуть з мамою у місті Жовква, це Львівська область. Там їм Марічка Падалко виділила квартиру свою", - зазначив Шахторін.

Ярослав Шахторін, Таїсія Хвостова та Аліна Доротюк (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Він також подякував ведучій за такий широкий жест.

"Вони там уже більше року. Навіть більше, ніж півтора роки вже знаходяться там. У мами вийшла ця операція "компліт" витягнути бабусю та дідуся, і тепер вони там разом. Ми нещодавно з Таєю їздили, ось приблизно днями... І ми були в Жовкві, теж провідали їх. Класно, я вперше там був. Побачив брата - діти так швидко ростуть", - поділився своїми спогадами актор.

Зазначимо, що Ярослав Шахторін народився у 1998 році. 2015-го майбутня зірка вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, де розпочав свій професійний шлях у сфері акторського мистецтва. Під час навчання він брав активну участь у театральних постановках і поступово набував досвіду на сцені.

У серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" (фото: instagram.com/yaroslav_scha)

Шахторін вже встиг знятися у 13 фільмах та серіалах.

З 9 вересня 2022 року одружений з актрисою Таїсією Хвостовою, з якою до цього багато років перебував у стосунках. В цей день дня пара не влаштовувала пишне свято, а обмежилася скоромним розписом. А через рік молоді люди зібрали близьких і відгуляли весілля з усіма його атрибутами.

Шахторін та Хвостова (фото: instagram.com/yaroslav_scha)