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Известного российского актера-путиниста ликвидировали во время боев в Курской области

Вторник 20 августа 2024 16:13
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Известного российского актера-путиниста ликвидировали во время боев в Курской области Евгений Шишов (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный российский актер и сторонник кремлевской политики Евгений Шишов был ликвидирован украинскими защитниками. Ранее он пошел на войну убивать украинцев добровольцем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Так, Шишов стал оккупантом в феврале этого года, взяв себе позывной STALKER.

А недавно актера перевели в Курскую область, где, по сообщениям пропагандистов, он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Убитому оккупанту, который слепо доверял российским нарративам и поддерживал агрессивную политику Путина, было 42 года.

Местные паблики называют его "героем, погибшим в защите России", но упускают из виду тот факт, что артист воевал на территории Украины задолго до начала событий в Курской области.

Известного российского актера-путиниста ликвидировали во время боев в Курской области

Известного российского актера-путиниста ликвидировали во время боев в Курской области

Евгений Шишов (фото: российские СМИ)

К слову, Шишов снялся в 19 фильмах, преимущественно исполняя эпизодические роли. Он появился в таких проектах, как "Невский. Расплата за справедливость", "Морские дьяволы. Дальние рубежи", "Условный мент" и другие.

Ранее актер-военный Попенко рассказал, чем занимается в ВСУ.

Также известный актер назвал имя ведущей, которая помогла его родным из Никополя.

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