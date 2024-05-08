Відомого футболіста забрали в ТЦК прямо з вокзалу. Чемпіонат на грані зриву

Що відомо про інцидент

У заяві йдеться, що 25-річного футболіста не мали права затримувати, адже закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

Фото: Микола Сираш (facebook.com/football.khust)

Також у ФК повідомив, що інші команди ліги відмовляються приїжджати до них через дії місцевого ТЦК.

"У нашому місті довгий час не було футболу. Новостворений ФК "Хуст" зміг за 5 років виграти першість Закарпаття, успішно дебютувати у професійному футболі, отримавши право представляти Закарпаття у Першій лізі України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в клубі активно займається 130 дітей різного віку. Він існує виключно за рахунок коштів небайдужих меценатів.

Однак, сьогодні футболістам доводиться боротися не тільки на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК.

"Чемпіонат України на межі зриву! Команди відмовляються їхати в Хуст через дії Хустського ТЦК. Кілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, у яких братимуть участь три клуби?" - додали представники клубу.

"Хуст" сподівається, що керівництво українського футболу допоможе розібратися в цій ситуації.

До того ж закликали відреагувати на ситуацію голову УАФ Андрія Шевченка, голову ПФЛ Олександра Каденка, голову обласної військової адміністрації Віктора Микити та голову ЗАФ Івана Дурана.

"Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол", - підсумували у клубі.

Фото: Микола Сираш (facebook.com/football.khust)

Хто такий Микола Сираш

Зазначимо, що Микола підписав контракт з "Хустом" на початку цього року. Він грає на позиції півзахисника.

Сираш вихованець чернігівського футболу.

Свій професійний шлях розпочав у 2017 році у клубі "Олімп". Також виступав за низку українських клубів, серед яких іменита кропивницька "Зірка", "Кудрівка" та ФК "Чернігів".