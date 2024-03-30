ua en ru
Сб, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто

Шепетівка, Субота 30 березня 2024 13:58
UA EN RU
У Хмельницькій області група жінок напала на співробітників ТЦК і пошкодила авто Фото: у Хмельницькій області група жінок напала на військових ТЦК (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області стався скандал за участі військових ТЦК. Група жінок напала на представників військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Як зазначає ТЦК, під час проведення оповіщення на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК було скоєно напад групою місцевих мешканок. Внаслідок інциденту пошкоджено службовий автомобіль.

На місце події було викликано представників поліції.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.

Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.

Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька область ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Ротація на Банковій. Зеленський влаштував перестановки в РНБО та ОП: хто втратив крісла
Ротація на Банковій. Зеленський влаштував перестановки в РНБО та ОП: хто втратив крісла
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії