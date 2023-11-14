Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)
Професійний рибалка та член української збірної з рибальства Артур Білан втік за кордон під час змагань команди в Італії. Своє рішення він пояснив бажанням возз'єднатися з братом і страхом перед мобілізацією.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook капітана команди Данила Лясова.
Білан в особистих повідомленнях до Лясова пояснив усю ситуацію. Він написав, що разом із сім'єю вони ухвалили рішення поїхати далі за кордон.
"Дружина не хоче жити в постійному стресі, і в нас маленька дитина, якій потрібно піти до садочка та школи та не чути вибухів. І, звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію. А це справді так!" - написав Артур.
Він додав, що в нього вже є дві повістки, але "можливості розв'язати це питання немає". При цьому рибалка розуміє, що його кар'єра в Україні фактично завершена.
Білан також пообіцяв повернути гроші за дорогу назад і впевнений, що з капітаном Лясовим вони ще зустрінуться, але вже не як спортсмени чи координатори.
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З повідомлень чоловіка можна також зрозуміти, що свій від'їзд він запланував тоді, коли решта команди спала перед дорогою до України.
Сам же капітан так прокоментував рішення товариша:
"Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України прийняв "таке важке рішення". Поки всі спали й відпочивали перед дорогою додому..." - написав Данило.
Відомо, що Артур Білан має титули чемпіона світу з рибальства 2021 та віцечемпіона світу з вуличного рибальства 2022.
Артур Білан (фото: instagram.com/artur_bilan)
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