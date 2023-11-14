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Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)

Україна, Вівторок 14 листопада 2023 10:24
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Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото) Артур Білан - член української збірної з рибальства (фото: instagram.com/artur_bilan)
Автор: Юлія Гаюк

Професійний рибалка та член української збірної з рибальства Артур Білан втік за кордон під час змагань команди в Італії. Своє рішення він пояснив бажанням возз'єднатися з братом і страхом перед мобілізацією.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook капітана команди Данила Лясова.

Білан в особистих повідомленнях до Лясова пояснив усю ситуацію. Він написав, що разом із сім'єю вони ухвалили рішення поїхати далі за кордон.

"Дружина не хоче жити в постійному стресі, і в нас маленька дитина, якій потрібно піти до садочка та школи та не чути вибухів. І, звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію. А це справді так!" - написав Артур.

Він додав, що в нього вже є дві повістки, але "можливості розв'язати це питання немає". При цьому рибалка розуміє, що його кар'єра в Україні фактично завершена.

Білан також пообіцяв повернути гроші за дорогу назад і впевнений, що з капітаном Лясовим вони ще зустрінуться, але вже не як спортсмени чи координатори.

Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)

Скриншоти

З повідомлень чоловіка можна також зрозуміти, що свій від'їзд він запланував тоді, коли решта команди спала перед дорогою до України.

Сам же капітан так прокоментував рішення товариша:

"Артур Білан після невдалого виступу на ЧС у складі збірної України прийняв "таке важке рішення". Поки всі спали й відпочивали перед дорогою додому..." - написав Данило.

Відомо, що Артур Білан має титули чемпіона світу з рибальства 2021 та віцечемпіона світу з вуличного рибальства 2022.

Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)Український спортсмен втік зі змагань збірної за кордоном через страх отримати повістку (фото)

Артур Білан (фото: instagram.com/artur_bilan)

Раніше ми розповідали про українського співака, який виїхав у Польщу та закликав поляків вивчити російську мову.

А ще повідомляли про те, що чоловік Ірини Федишин виїхав за кордон. Співачка відповіла хейтерам.

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рибалка спортсмени Мобілізація в Україні