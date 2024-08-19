Відомий ведучий відповів, що зараз з його квартирою, в яку потрапив ворожий дрон

Зі слів Ковальського, наразі дуже важко зареєструвати пошкодження квартири у додатку "Дія". І з цією проблемою, говорить він, зіштовхнулися всі мешканці будинку.

“Ми зараз чекаємо, що місто буде відновлювати будинок. Каркаси, несучі конструкції, те, що пошкодив дрон, без чого неможливо почати ремонт", - поділився телеведучий.

Будинок Андрія Ковальського (фото: РБК-Україна)

Також він додав, що з того дня, коли відбулося руйнування його помешкання через масований ракетний обстріл, він та його родина там не живуть.

"Я не живу і наді мною теж не живуть, тому що там неможливо жити поки не зроблять… Як тільки зроблять, я сподіваюсь, що це в найближчий час… Cподіваюсь, хоча б до дощів, тому що вже затікає і те, що не знищив дрон, зараз знищує природа, дощі”, - сказав Ковальський.

Навіть у ті квартири, які не були пошкоджені, говорить знаменитість, затікає по вентиляційних шахтах, бо вони всі засипані і знищені.

Телеведучий також відреагував на закиди недовірливих хейтерів, що він перебільшив стосовно масштабів руйнувань його помешкання.

"По-перше, у нас вибиті не лише вікна, у нас розтрощено дуже багато. Знищена повністю тераса, вікна, двері міжкімнатні повилітали, ще у двох кімнатах повилітали вікна і так можна довго перелічувати. Система вентиляції обгоріла, стеля надірвана і навіть батарею повиривало", - зазначив він.

Все, що залишилося від квартири ведучого (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

"Але дядько пише, що це фотошоп. Ну Бог з ним. Ну буває таке, знаєш, з зором не дуже добре", - додав Андрій.

Крім того, він зауважив, що збір оголосив не він, а його колеги з Марафону, і спростував інформацію про те, що вдалося зібрати 800 000 грн.

"Я не знаю, як він рахує, де він рахує, чи він рахує… напевно калькулятор. У мене там є там 90 з чимусь тисяч грн і зняття з банки не було", - поділився телеведучий.

На ці гроші, зізнався Ковальський, він з дружиною хоче зробити систему автономного живлення для насосів, опалення, води, ліфта, щоб він працював на момент відключень світла.

Якщо коштів, які вдалося зібрати, не вистачить, подружжя буде шукати кошти, щоб реалізувати заплановане.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня 2023 року російські загарбники атакували столицю України безпілотниками, працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо, що в результаті падіння уламків дронів у низці районів є пошкоджені споруди. Крім того, влада повідомила про двох постраждалих.

Потім з'ясувалося, що у результаті дронової атаки Андрій Ковальський залишився без житла. Ведучий написав, що в квартирі все розбито.

Його дружина Тетяна Хитрик зазначила, що "квартири тепер немає". Вона додала, що "вижили - і це головне".