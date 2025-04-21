Відомий український ведучий втретє став батьком: перші фото та ім'я новонародженої доньки

Радісна подія в родині шоумена сталася просто на Великдень - 20 квітня.



Андрій Чорновол став батьком втретє (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Амелі. Наша донечка. Найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень. І як після цього не повірити в чудеса!" - зворушливо написав Чорновол.



Андрій Чорновол показав новонароджену доньку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

Також він подякував своїй дружині.



Дружина Чорновола (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я хотів цього. Люблю", - зазначив ведучий.

Також він розповів, що малятко народилося зі зростом 55 см.



Молоді батьки з новонародженою донькою (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Ще не розуміємо, на кого Амелі схожа, але зростом точно в тата. 55 см - перегнала обох своїх братів при народженні", - розповів він.

Молоді батьки також показали перші фото з новонародженою.



Андрій Чорновол показав новонароджену доньку (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

Що відомо про Андрія Чорновола

Чорновол - ведучий з яскравим почуттям гумору, якого глядачі знають завдяки проєкту "Червона Рута" на телеканалі М1. Також він 15 років працює на радіо та веде різні заходи.

У дитинстві Андрій мріяв стати клоуном, репером і актором - і саме телебачення стало місцем, де всі ці мрії вдалося об'єднати.

За словами телеведучого, він любить подорожі, швидкі автомобілі, віскі, лазанью і святкувати свої перемоги. У плейлисті виключно українська музика, яку він уважно відбирає для свого хіт-параду.

Разом із дружиною виховує трьох дітей: старшому синові Адріану - 13 років, а середній народився в жовтні 2022 року.



Андрій Чорновол із дружиною (фото: instagram.com/chornovol.andrii)