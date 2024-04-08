Відомий український співак зізнався, чому зник зі сцени на майже 10 років і до чого тут росіяни

Основне про кар'єру та "паузу"

Андрій Кравчук (Андрій Остапенко-Кравчук) народився 17 березня 1975 року в Литві. У 1989 році його сім'я переїхала до Києва, де він і розпочав свою професійну кар'єру.

Будучи ще студентом музичної академії імені Глієра хлопець став солістом групи "Сінгапур". У 1994 році в його творчості відбувся помітний ривок і країна вперше почула ім'я EL Кравчук (EL - означало "електронний").

У 1995 році він подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і став його переможцем.

Після цього Андрій записав кілька дуже успішних альбомів, став "Артистом року", проїхався різними містами у межах всеукраїнських турів, почав зніматися в шоу та кіно.

У 2003 році Кравчук взяв "паузу" в сольній кар'єрі та весь свій час присвятив театральній постановці "Гамлет", яку можна було побачити в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччини, Сербії.

За словами виконавця, після 2005 року він "зник" зі сцени на 9 років через росіян та їхні пісні, якими був "перенасичений" український ринок.

"Я не можу сказати, що це була пауза, скажу чесно. Така була атмосфера в країні, коли українська пісня не на часі була. Багато російських виконавців приїжджали з гастролями, ринок був перенасичений піснями російською мовою. Це було після 2005 року", - розповів співак.

Він пригадав, що мав "декілька пісень російською мовою", хоча основа його репертуару була українською.

"Російські пісні з'явилися, бо була необхідність, яку для мене зробили менеджери, які працювали на радіостанціях", - уточнив артист.

EL Кравчук у межах проекту "Муз_Тренд" (скріншот: youtube.com/@kanalDIM)

Життя за кордоном й повернення в Україну

Впродовж майже 10 років український співак жив у Німеччині. За кордоном чоловік виступав найчастіше для української діаспори, а вже в 2013 році - повернувся в Україну.

EL Кравчук пояснив таке своє рішення тим, що ситуація в країні на той момент суттєво змінилася. З огляду на це він відчув, що має продовжувати працювати в українському шоу-бізнесі та розвивати саме його.

EL Кравчук у Німеччині (скріншот: youtube.com/@kanalDIM)

"До 2014 року я жив у Німеччині. Виступав для українців. 2012-го року ситуація стала кращою. Я почав повертатися з Німеччини до Києва. Повернувся 2013 року, коли знімали програму "Як дві краплі". Для себе я тоді вирішив, що повернуся і буду займатися шоу-бізнесом", - розповів артист.

Крім того, він зізнався, скільки заробляє нині, під час війни.

За словами Андрія, його заробіток на місяць становить не більше, ніж 20-30 тисяч гривень.