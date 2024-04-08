Известный украинский певец признался, почему исчез со сцены почти на 10 лет и при чем здесь россияне

Основное о карьере и "паузе"

Андрей Кравчук (Андрей Остапенко-Кравчук) родился 17 марта 1975 года в Литве. В 1989 году его семья переехала в Киев, где он начал свою профессиональную карьеру.

Будучи еще студентом музыкальной академии имени Глиера, парень стал солистом группы "Сингапур". В 1994 году в его творчестве произошел заметный рывок и страна впервые услышала имя EL Кравчук (EL - означало "электронный").

В 1995 году он подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и стал его победителем.

После этого Андрей записал несколько очень успешных альбомов, стал "Артистом года", проехался по разным городам в рамках всеукраинских туров, начал сниматься в шоу и кино.

В 2003 году Кравчук взял "паузу" в сольной карьере и все свое время посвятил театральной постановке "Гамлет", которую можно было увидеть в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польши, Германии, Сербии.

По словам исполнителя, после 2005 года он "пропал" со сцены на 9 лет из-за россиян и их песен, которыми был "перенасыщен" украинский рынок.

"Я не могу сказать, что это была пауза, скажу честно. Такова была атмосфера в стране, когда украинская песня не ко времени была. Многие российские исполнители приезжали с гастролями, рынок был перенасыщен песнями на русском языке. Это было после 2005 года", - рассказал певец.

Он припомнил, что у него было "несколько песен на русском языке", хотя основа его репертуара была на украинском.

"Русские песни появились, потому что была необходимость, которую для меня сделали менеджеры, работавшие на радиостанциях", - уточнил артист.

EL Кравчук в рамках проекта "Муз_Тренд" (скриншот: youtube.com/@kanalDIM)

Жизнь за границей и возвращение в Украину

На протяжении почти 10 лет украинский певец жил в Германии. За границей мужчина выступал чаще всего для украинской диаспоры, а уже в 2013 году - вернулся в Украину.

EL Кравчук объяснил такое решение тем, что ситуация в стране на тот момент существенно изменилась. Учитывая это, он почувствовал, что должен продолжать работать в украинском шоу-бизнесе и развивать именно его.

EL Кравчук в Германии (скриншот: youtube.com/@kanalDIM)

"До 2014 года я жил в Германии. Выступал для украинцев. В 2012 году ситуация стала лучше. Я начал возвращаться из Германии в Киев. Вернулся в 2013 году, когда снимали программу "Як дві краплі". Для себя я тогда решил, что вернусь и буду заниматься шоу-бизнесом", - рассказал артист.

Кроме того, он признался, сколько зарабатывает сейчас, во время войны.

По словам Андрея, его заработок в месяц составляет не более 20-30 тысяч гривен.