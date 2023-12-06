"Завдяки їм ми можемо зустрічати свята з родиною". Що українські актори кажуть про ЗСУ

За ними стоять мільйони життів, спокійні ночі й тихі ранки українців. Наші захисники та захисниці щодня виборюють майбутнє України. І 6 грудня ми маємо додаткову нагоду подякувати військовим за їхню щоденну сміливість. Українці в тилу можуть відзначити День Збройних Сил України донатом, доброю справою чи навіть звичним "дякую" захисникам і захисницям.

Євгеній Лісничий, актор серіалу "Голова"

Я вважаю, що поки триває війна, в нас кожен день має бути Днем ЗСУ, а не лише 6 грудня. Я захоплююся мужністю колег, які пішли нас захищати. Український актор Володимир Ращук - яскравий тому приклад. Не перестаю пишатися тим, що знаю цього воїна та чудового актора.

Дуже хочу, аби в нас із ним ще було багато днів на майданчику, схожих на ті, що були на зйомках "Голови". Всі вони закарбовувалися в пам’яті надовго. Чекатиму цього з нетерпінням!

Євгеній Лісничий (фото: прес-служба Нового каналу)

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу "Звʼязок"

Маю дуже багато однокласників, колег, друзів, знайомих, які воюють. Декого вже немає в живих, на жаль. Не можу розповісти про когось особисто, адже кожен з них взяв на себе найбільшу відповідальність у країні - захист. Байдуже, хто ким працював до повномасштабного вторгнення. Наразі в них найважча професія в Україні - військовий.

От зараз багато хто каже про культурний, гумористичний, інформаційний фронти. Але я вважаю, що є лише єдиний фронт, і він у гарячих точках. А ми - тил, який має повністю забезпечувати наших воїнів. Я безмежно вдячний кожному військовому! Вони виборюють нашу незалежність, майбутнє, захищають мою сімʼю та всю Україну. Завдяки їм ми можемо працювати, прогулюватися з кавою та зустрічати свята в родинному колі.

Дмитро Вівчарюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Віталіна Біблів, акторка серіалу "Будиночок на щастя"

Для мене День Захисників України завжди був дуже важливим. Мої батьки - військовослужбовці. Зараз у ЗСУ служить багато друзів, колег, кумів. Декого, на жаль, вже немає в живих.

Я вважаю, що це якесь диво, що зараз День святого Миколая припав на День Збройних Сил України. Наші янголи - це і є хлопці та дівчата, які захищають нас та нашу країну. Розповідати про когось окремо не маю права, бо всі вони для мене - герої та героїні. Я низько їм вклоняюся та дякую за кожну ранкову каву і дзвінок батькам.

Віталіна Біблів (фото: прес-служба Нового каналу)

Олександр Рудинський, актор серіалів "Звʼязок" і "Голова"

У лавах ЗСУ служать мої друзі, одногрупники, колеги. Наприклад, Макс Девізоров, з яким ми працювали в двох сезонах серіалу "Перші ластівки". Кінорежисер Олег Сенцов, у фільмі якого я знімався. Хлопці з руху "Гонор". Дуже багато знайомих захищають нашу країну. Я щиро їх поважаю. Ці люди - авторитети для мене.

Олександр Рудинський (фото: прес-служба Нового каналу)