ua en ru
Сб, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну "пластику" та показалася після наркозу (фото)

Субота 09 грудня 2023 16:15
UA EN RU
Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну "пластику" та показалася після наркозу (фото) Нині вона вже виписалася з клініки (фото: instagram.com/justqueen88)
Автор: Поліна Іваненко

Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка відома як жінка з найбільшими вилицями, зробила ще одну "пластику". Вона перенесла чимало операцій, збільшувала груди, сідниці, хірурги навіть "ліпили" їй прес. Але цього виявилося "замало".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогерки.

Яку операцію зробили Покрещук

Блогерка розповіла, що днями вона знову вирушила до Туреччини, де робила вже чимало операцій. Вона не стала розповідати, що саме їй "різали" цього разу, але показалася після наркозу.

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)

Блогерка після наркозу (скріншоти)

Спочатку Покрещук перебувала у ліжку. Але вже за годину після наркозу їй стало нудно. І тоді вона почала гуляти клінікою та при цьому розмахувала "сумкою", саме так вона назвала пластиковий пакет з трубками (ймовірно сечоприймач).

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)

Покрещук після операції (скріншоти)

Блогерка досі "тримає інтригу" та не розповідає про операцію. Втім, обіцяє зробити це пізніше. Відомо, що Покрещук, яка збільшила собі губи та вилиці "уколами краси", регулярно робить нові "пластики" та постійно себе "покращує".

Як виглядає українка з найбільшими вилицями - фото

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)

Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну &quot;пластику&quot; та показалася після наркозу (фото)Як виглядає Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що дружина ведучого Анатолія Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що жінка ледь не померла, коли ввела собі препарат для схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса