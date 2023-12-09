Українка з найбільшими вилицями зробила ще одну "пластику" та показалася після наркозу (фото)
Українська блогерка Анастасія Покрещук, яка відома як жінка з найбільшими вилицями, зробила ще одну "пластику". Вона перенесла чимало операцій, збільшувала груди, сідниці, хірурги навіть "ліпили" їй прес. Але цього виявилося "замало".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку блогерки.
Яку операцію зробили Покрещук
Блогерка розповіла, що днями вона знову вирушила до Туреччини, де робила вже чимало операцій. Вона не стала розповідати, що саме їй "різали" цього разу, але показалася після наркозу.
Блогерка після наркозу (скріншоти)
Спочатку Покрещук перебувала у ліжку. Але вже за годину після наркозу їй стало нудно. І тоді вона почала гуляти клінікою та при цьому розмахувала "сумкою", саме так вона назвала пластиковий пакет з трубками (ймовірно сечоприймач).
Покрещук після операції (скріншоти)
Блогерка досі "тримає інтригу" та не розповідає про операцію. Втім, обіцяє зробити це пізніше. Відомо, що Покрещук, яка збільшила собі губи та вилиці "уколами краси", регулярно робить нові "пластики" та постійно себе "покращує".
Як виглядає українка з найбільшими вилицями - фото
Як виглядає Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що дружина ведучого Анатолія Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка.
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