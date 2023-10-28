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Відомий український режисер відповів, чому досі не пішов воювати на фронт

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Іванна Пашкевич

Режисер і кліпейкер Алан Бадоєв не приховує: він часто задає собі питання щодо того, чому не захищає Україну від окупантів на фронті. За його словами, він поки не готовий взяти до рук зброю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для YouTube-проекту "Говорить Суханов".

Чому Алан Бадоєв не на фронті

Хоч і чоловік не обороняє нашу країну на передовій, він все одно допомагає наблизити перемогу над російськими окупантами, але в інший спосіб.

 "Чому я не на фронті?" - я питаю себе завжди. "Чому я не взяв автомат? Адже багато моїх друзів взяли..." Одна з моїх частин (свідомості - авт.) Запитує: "Страшно?". "Страшно". "А що саме страшно?" "Багато чого страшно". А інша частина каже робити щось таке, щоб я пробачив собі. Роби. Якщо я не робитиму цього, то я не зможу до себе нормально ставитися. Загалом наодинці я можу озвучити собі некомфортні питання, тому що я з ними працюю",  сказав Алан.

 

До слова, кліпмейкер засудив російське вторгнення і розірвав співпрацю з артистами з країни-агресорки.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Зараз він працює над особливим документальним фільмом під назвою "Довга доба". Майбутня стрічка - це перший великий проєкт, який у художній формі осмислює свіжі та болючі події війни, яку Росія розв'язала проти України.

Раніше військовий Вишебаба пояснив, чому в тилу важлива українська мова.

Також ми розповідали, що мовчунка MARUV, яка повернулася у Росію, раптово заспівала українською.

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