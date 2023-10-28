"Ідіть на фронт і говоріть російською". Військовий Вишебаба пояснив, чому в тилу важлива українська мова

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали частіше переходити на державну мову та спілкуватися нею в побуті. Проте разом із тим відсоток російськомовних українців все одно присутній. У суспільстві часто можна почути аргумент на користь російської, що нею спілкуються й військові на фронті.

Чому це не працює для цивільних, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю військового ЗСУ Павла Вишебаби "24 каналу".

Вишебаба пригадав слова іншого військового з 3-ї штурмової бригади.

"Якщо ви російськомовний і виправдовуєте те, що військові говорять російською, то чого ви не на фронті? Ідіть на фронт і говоріть російською, тут можна". Це прекрасна і дотепна відповідь", - каже він.

Павло додає, що у військового може не бути сил і натхнення вчити українську. Адже перехід потребує зусиль, навіть якщо у тебе є пасивний запас українських слів.

Він пояснює, що органічний перехід на іншу мову в спілкуванні має такий вигляд: спочатку короткі діалоги, потім - складні зі своїми знайомими.

"Так переходять на українську. Тож якщо ви маєте час на такі зусилля, то навіщо виправдовуватись за допомогою тих, хто такого часу на ці зусилля не має?" - цікавиться військовий.

Павло Вишебаба пояснив, чому військові можуть говорити російською, а цивільним потрібно перейти на українську (фото: instagram.com/vyshebaba)

Відповідно до закону про мову сфера обслуговування повинна послуговуватися винятково українською мовою. Проте навіть із цим часом виникають суперечки, коли люди відмовляються спілкуватися державною.

Вишебаба вважає, що так стається через стереотипи в суспільстві. Крім того, для масштабних змін потрібен час.

"Суспільство - дуже інертний механізм, який зміни ці впроваджує поступово. Навіть автори цього, ухваленого Верховною Радою, прекрасного закону про мову розуміли: він не почне діяти з першого дня від набуття чинності. Усе тому, що суспільство поступово впроваджує будь-які зміни, адже у людей в голові – багато стереотипів, упередження щодо мови", - каже він.

Серед таких застарілих переконань можна пригадати слова "якою мовою тебе мама й тато навчили, такою мовою ти й маєш говорити".

"Мова роду - це не тільки минуле, не лише та мова, якою з тобою спілкувалися батьки, бабусі, дідусі. Ти сам обираєш, якою мовою буде твій рід розмовляти у майбутньому. Тому я зараз абсолютно не зрозумію людей, які обирають мовою свого роду російську", - пояснює військовий.