Відомий український музикант отримав поранення на фронті: він у критичному стані

O.Torvald вирішили підтримати музиканта

Щоб зібрати кошти на лікування Дениса Мизюка, гурт оголосив про аукціон.

Це сталося під час їхнього концерту, який днями відбувся у Києві.

Так, музиканти вирішили виставити на продаж гітару пораненого захисника.

Денис Мизюк (фото: instagram.com/otorvald)

Сума, за яку хлопцям вдалося її продати, вражає - це 150000 гривень.

"Я дякую, що наші люди вкотре довели, що ми єдині і нас не зламати. Дякую за всі слова підтримки. Для нас це був дуже емоційний концерт", - сказав Женя Галич.

Як виявилося, гітару хотів придбати ще один хлопець, у якого частково немає пальців, але він все одно брав участь в аукціоні, запропонувавши менше суму.

Гурт O.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

У результаті переможець забрав інструмент, вийшов на сцену і подарував його тому хлопцю.

Про це розповіла дівчина, яка стала свідком зворушливого моменту.

"Люди навколо почали заливатися сльозами. Після концерту черга на вихід. Стою чекаю. Біля мене опиняється той самий хлопець, якому подарували гітару. Він каже другу, що не мав грошей на неї - лише 5000, - але знав, у кого зможе позичити 100000. Для нього це дуже велика сума, але він щиро хотів допомогти з лікуванням гітаристу O.Torvald, і щоб ця гітара грала. Той момент, коли щирість наміру та бажання можуть подарувати тобі значно більше, - поділилася шанувальниця гурту.

Гурт O.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

До слова, у серпні цього року колектив повідомив про те, що Денис Мизюк вже не є учасником O.Torvald.

"Це рішення далось важко, але ми прийняли його разом з Денисом. Він був і залишається важливою частиною O.Torvald, проте зараз має сфокусуватись на відновленні", - писали у повідомленні.