Известный украинский музыкант получил ранение на фронте: он в критическом состоянии

O.Torvald решили поддержать музыканта

Чтобы собрать средства для лечение Дениса Мизюка, группа объявила об аукционе.

Это произошло во время их концерта, который на днях прошел в Киеве.

Так, музыканты решили выставить на продажу гитару раненого защитника.

Денис Мизюк (фото: instagram.com/otorvald)

Сумма, за которую ребятам удалось ее продать, впечатляет - это 150 000 гривен.

"Я благодарю, что наши люди в очередной раз доказали, что мы едины и нас не сломать. Спасибо за все слова поддержки. Для нас это был очень эмоциональный концерт", - сказал Женя Галич.

Как оказалось, гитару хотел приобрести еще один парень, у которого частично нет пальцев, но он все равно участвовал в аукционе, предложив меньшую сумму.

Группа O.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

В результате победитель забрал инструмент, вышел на сцену и подарил его тому парню.

Об этом рассказала девушка, ставшая свидетелем трогательного момента.

"Люди вокруг начали заливаться слезами. После концерта очередь на выход. Стою жду. Возле меня оказывается тот самый парень, которому подарили гитару. Он говорит другу, что у него нет денег на нее - всего 5000, - но знал, у кого сможет одолжить 100000 "Для него это очень большая сумма, но он искренне хотел помочь с лечением гитаристу O.Torvald, и чтобы эта гитара играла. Тот момент, когда искренность намерения и желания могут подарить тебе гораздо больше", - поделилась поклонница группы.

Группа O.Torvald (фото: instagram.com/otorvald)

К слову, в августе этого года коллектив сообщил о том, что Денис Мизюк уже не является участником O.Torvald.

"Это решение далось тяжело, но мы приняли его вместе с Денисом. Он был и остается важной частью O.Torvald, однако сейчас должен сфокусироваться на восстановлении", - писали в сообщении.