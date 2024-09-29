"Не може сидіти, склавши руки". Огнєвіч розповіла про службу тата-пенсіонера в ЗСУ

Співачка Злата Огнєвіч розповіла про батька Леоніда Григоровича, який у віці 69 років служить в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для програми "Ближче до зірок".

Леонід Григорович служить полковником медичної служби в ЗСУ і є військовим хірургом.

Злата зазначає, що його прагнення допомагати українським бійцям залишається незмінним. Навіть у свої 69 років, після кожної відпустки з фронту, він повертається на передову, де продовжує надавати допомогу пораненим захисникам.

"Щоразу, коли батько приїздить у невеличку відпустку, то каже, що все, більше не зможе поїхати. Тут операцію вистояти молодому хірургу важко, а тут 69 років. Але після чергового відновлення каже, що знову поїде й не може сидіти на місці, склавши руки. Я кажу: "Тато, що ти, як ти?" А він відповідає: "Не дочекаєтеся". Тато молодець", - поділилася артистка.

Злата Огнєвіч з батьком (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата, надихаючись прикладом батька, вже давно бере активну участь у підтримці військових. Вона проводить благодійні концерти для української армії по всій Україні.

Знаменитість зізнається, що, незважаючи на втому, вона усвідомлює значущість цієї роботи і продовжує виступати, розуміючи, що це важливий внесок у підтримку захисників країни.

"Я почала їздити на концерти (благодійні - прим. ред.) ще до того, як це стало мейнстримом. Сплю в бусах, мрію поспати в ліжку, яке нікуди не їде. Звичайний виїзд до військових має такий вигляд: ми виїжджаємо з Києва, їдемо сотні кілометрів, даємо один концерт, потім знову переїзд, другий концерт і повертаємося додому. Але військових треба підтримувати", - наголосила Огнєвіч.