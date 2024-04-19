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"Ми віримо". Зірка "Фабрики зірок" розповіла про пошуки зниклого на війні дядька

П'ятниця 19 квітня 2024 21:30
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"Ми віримо". Зірка "Фабрики зірок" розповіла про пошуки зниклого на війні дядька Лавіка (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка і психологиня Лавіка (Любов Юнак), яка стала відомою завдяки "Фабриці зірок-3", розповіла про пошуки дядька, зниклого на війні восени 2023 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для програми "Точка опори" на телеканалі "Дім".

Деталі

Зі слів знаменитості, її родич пішов захищати Україну добровольцем, однак вже через півроку зв'язок із ним зник.

"Зник у жовтні. Він сам пішов воювати. У мене всі пішли добровольцями. Дядько одразу поїхав у гарячі точки. Ми тримали зв'язок і збирали певні речі, коли комусь там було щось потрібно. У жовтні зв'язок втратився. Він зниклий безвісти. Все", - розповіла психологиня.

Також вона зазначила, що родина знає лише останню точку, де він перебував, і його фото з тієї місцевості.

"Переглядаючи закриті чати, роздивляючись фото полонених, даючи дозвіл на розшук людини, ми шукаємо її, звісно. І ми віримо", - поділилася артистка.

Коротка біографія Лавіки

Лавіка, справжнє ім'я якої Любов Миколаївна Юнак, є українською співачкою, кризовою психологинею та арт-терапевткою, а також кандидаткою психологічних наук.

З 2008 року вона займалася музичною кар'єрою як поп-співачка і її сингли регулярно потрапляли в чарти провідних радіостанцій України.

У 2016 році брала участь у півфіналі національного відбору на Євробачення, де перемогла Джамала.

&quot;Ми віримо&quot;. Зірка &quot;Фабрики зірок&quot; розповіла про пошуки зниклого на війні дядька

Лавіка (фото: instagram.com/lavika)

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лавіка переключилася на свою іншу професію - психотерапію.

Нині вона працює з цивільними та військовими, а також бере активну участь у волонтерській діяльності.

Нещодавно відома українська акторка розповіла про думки піти на фронт.

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