Відомий український актор втретє став батьком: фото та подробиці

Український актор театру та кіно Сергій Кисіль, який відомий багатьом за ролями у серіалах "Просто Надія" та "Жіночий лікар. Нове життя", втретє став батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Як сказано у повідомленні, радісна подія сталася ще 21 листопада. Дружина актора народила третю дитину - дівчинку. Щоправда, пологи пройшли раніше запланованого терміну.

"Ми зовсім не очікували, що народжувати доведеться так рано. Планували на початок грудня, але 21 листопада, коли виїжджали з паркінгу після ракетного обстрілу, у дружини раптово відійшли води та все почалося", - зазначив актор.

Кисіль не зміг бути присутнім під час пологів, оскільки у нього на цей день були заплановані зйомки.

"Як на зло, 20-го, 22-го та 23-го у мене були вихідні, а ось 21-го, коли дружина почала народжувати, я працював повну зміну на проекті. Я просто не знаходив собі місця, бо з першими двома синами був присутній на пологах і допомагав, хоч би своєю присутністю", - зазначив він.

Зазначимо, що Сергій Кисіль одружений, проте свою дружину він приховує від громадськості. Разом пара виховує двох синів: 9 та 5 років.

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Що відомо про Сергія Кисіля

Народився у Хмельницькому, закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, школу акторської майстерності Film.ua Ukrainian Film School, театральну школу BEAT.

Актор за свою кар'єру зіграв у більш ніж 50 фільмах та серіалах. Також грає у театрі.

У 2023-2024 роках знявся в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Ловець снів", "Просто Надія", "АТП" та ін.

Актор у кадрі (фото: instagram.com/serhiy_kysil)