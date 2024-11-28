Известный украинский актер в третий раз стал отцом: фото и подробности

Украинский актер театра и кино Сергей Кисиль, который известен многим по ролям в сериалах "Просто Надія" и "Жіночий лікар. Нове життя", в третий раз стал отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.

Как сказано в сообщении, радостное событие произошло еще 21 ноября. Супруга актера родила третьего ребенка - девочку. Правда, роды прошли раньше запланированного срока.

"Мы совсем не ожидали, что рожать придется так рано. Планировали на начало декабря, но 21 ноября, когда выезжали с паркинга после ракетного обстрела, у жены внезапно отошли воды и все началось", - отметил актер.

Кисиль не смог присутствовать на родах, так как у него на этот день были запланированы съемки.

"Как назло, 20-го, 22-го и 23-го у меня были выходные, а вот 21-го, когда жена начала рожать, я работал полную смену на проекте. Я просто не находил себе места, потому что с первыми двумя сыновьями присутствовал на родах и помогал, хотя бы своим присутствием", - отметил он.

Отметим, что Сергей Кисиль женат, однако свою жену он скрывает от общественности. Вместе пара воспитывает двоих сыновей: 9 и 5 лет.

Сергей Кисиль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Что известно о Сергее Кисиле

Родился в Хмельницком, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, школу актерского мастерства Film.ua Ukrainian Film School, театральную школу BEAT.

Актер за свою карьеру сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Также играет в театре.

В 2023-2024 годах снялся в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда", "АТП" и др.

Актер в кадре (фото: instagram.com/serhiy_kysil)