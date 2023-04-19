Відомий в Україні японець-волонтер відкрив у Харкові кафе: чим воно відрізняється

Яке кафе відкрив у Харкові японець

Після того, як 75-річний волонтер годував усіх у метро Харкова, він відкрив кав'ярню, де можна перекусити без грошей. У проект він вклав власні фінанси, також допомогли меценати.

Знайомі ніжно називають волонтера Фумі, він погано говорить англійською, але він і українці знайшли спосіб розуміти один одного.

"Кожна людина, щодня має їсти. І хоча б один раз на день я хочу людей нагодувати, тому що більшість зараз зазнає труднощів із грошима”, - розповів Фумі.

Меню у закладі щодня різне. Зараз суп, макарони та курячі крильця. На десерт – чай із солодким пиріжком.

"Я обговорюю з дівчатами меню і говорю: це добре, а це не добре, а це замінюємо", - розповів волонтер.

Планується, що це буде безкоштовне кафе на постійній основі.

Частина працівників – колишні сусіди Фумінорі з метро, ​​які вже стали йому друзями. Кухарів шукали за оголошеннями. Саме кафе знаходиться на Салтівці, саме там японець винаймає квартиру.

У день відкриття Фумінорі хотів вразити найменших відвідувачів. На вході для малюків виставив кошики з іграшками та солодощами.

"От цього ведмедика мені в метро подарувала Вероніка. Їй вісім років. Вона тоді попросила мене подарувати ведмедика іншій дитині, яка не має іграшок", - розповів Фумінорі.

До Японії волонтер поки не поспішає їхати, за його словами, він потрібний тут.

Що відомо про Фумінорі

75-річний японець на третій місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну опинився у харківському метро, яке служило бомбосховищем. Там він із рештою українців ховався від обстрілів. Протягом дев'яти місяців він допомагав людям у підземці, а потім взагалі вирішив залишитися в Харкові.

Протягом дев'яти місяців Фумінорі прожив із рештою на станції метро "Героїв праці". За його словами, влітку було добре, але зима для нього дуже холодна.

Чоловік готував їжу, розважав дітей, був корисним усім, що міг. Він збирав пожертвування для українців на сторінці у Facebook.