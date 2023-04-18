"Боюся не побачити його знову": військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото)

Українка Аліна Афоня родом зі Слов'янська, що на Донеччині. Її хлопець, військовий медик, служить у Збройних Силах України. Після початку повномасштабного вторгнення він із побратимами опинився на заводі "Азовсталь". Там росіяни захопили їх у полон, однак перед цим військовий встиг дещо зробити.

Деталі історії кохання крізь війну

Одного дня 23-річна Аліна отримала несподіваний дзвінок від свого хлопця, який у той час уже перебував на "Азовсталі". Вона розповідає, що та розмова стала просто якимось чудом.

"Якимсь дивом він зміг мені подзвонити. І телефоном запитав: "Ти вийдеш за мене заміж?" - згадує Аліна.

Дівчина не змогла стримати сліз і, звісно, сказала коханому: "Так!" Але вона наголосила, що пізніше він запитає її ще раз, стоячи на одному коліні, аби це була справжня пропозиція руки та серця.

Аліна та її хлопець разом із 2016 року (фото: express.co.uk)

"Це не було як у романтичних фільмах чи з казок, це була пропозиція одружитися під час війни… не солодка історія зі щасливим кінцем", - розповідає вона.

Пара так і не змогла возз'єднатися, тому що незадовго після їхньої розмови батальйон було захоплено в полон. Аліна каже, що вже понад рік чекає на мить, коли її наречений зможе повторити те запитання.

"З вересня я не знаю, де мій хлопець. За весь цей час його ніхто не бачив, знаю тільки, що його забрали з Оленівки. Не знаю, чи він взагалі живий", - ділиться Аліна.

Аліна на мітингах про полонених "Азовсталі" (фото: express.co.uk)

Після зникнення її нареченого Аліна придбала собі каблучку як символ їхнього кохання.

"Продавчиня сказала, що за тиждень до моєї покупки жінка купила в неї прикрасу та загадала бажання, а через кілька днів її чоловік повернувся з полону, він теж був на "Азовсталі". Після її слів я розплакалася і купила каблучку, яку ношу кожен день і чекаю, коли моє бажання здійсниться", - каже наречена.

Наречена сама придбала собі каблучку на знак того, що її захисник точно повернеться додому (фото: express.co.uk)

За словами Аліни, їй не дає спокою думка про те, що Україна втрачає найкращих своїх синів через Росію.

"Я дуже боюся більше ніколи його не побачити, боюся того, що з ним роблять у полоні. Я не зможу пережити його втрату, ми занадто близькі, і я не знаю, як жити далі, тому що у нас так багато планів, які ми повинні зробити разом", - ділиться переживанням вона.