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"Боюся не побачити його знову": військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото)

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 11:38
"Боюся не побачити його знову": військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото) Військовий освідчився дівчині та потрапив у полон (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Українка Аліна Афоня родом зі Слов'янська, що на Донеччині. Її хлопець, військовий медик, служить у Збройних Силах України. Після початку повномасштабного вторгнення він із побратимами опинився на заводі "Азовсталь". Там росіяни захопили їх у полон, однак перед цим військовий встиг дещо зробити.

Зворушливу історію Аліна розповіла журналістам видання Express.co.uk.

Деталі історії кохання крізь війну

Одного дня 23-річна Аліна отримала несподіваний дзвінок від свого хлопця, який у той час уже перебував на "Азовсталі". Вона розповідає, що та розмова стала просто якимось чудом.

"Якимсь дивом він зміг мені подзвонити. І телефоном запитав: "Ти вийдеш за мене заміж?" - згадує Аліна.

Дівчина не змогла стримати сліз і, звісно, сказала коханому: "Так!" Але вона наголосила, що пізніше він запитає її ще раз, стоячи на одному коліні, аби це була справжня пропозиція руки та серця.

&quot;Боюся не побачити його знову&quot;: військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото)

Аліна та її хлопець разом із 2016 року (фото: express.co.uk)

"Це не було як у романтичних фільмах чи з казок, це була пропозиція одружитися під час війни… не солодка історія зі щасливим кінцем", - розповідає вона.

Пара так і не змогла возз'єднатися, тому що незадовго після їхньої розмови батальйон було захоплено в полон. Аліна каже, що вже понад рік чекає на мить, коли її наречений зможе повторити те запитання.

"З вересня я не знаю, де мій хлопець. За весь цей час його ніхто не бачив, знаю тільки, що його забрали з Оленівки. Не знаю, чи він взагалі живий", - ділиться Аліна.

&quot;Боюся не побачити його знову&quot;: військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото)

Аліна на мітингах про полонених "Азовсталі" (фото: express.co.uk)

Після зникнення її нареченого Аліна придбала собі каблучку як символ їхнього кохання.

"Продавчиня сказала, що за тиждень до моєї покупки жінка купила в неї прикрасу та загадала бажання, а через кілька днів її чоловік повернувся з полону, він теж був на "Азовсталі". Після її слів я розплакалася і купила каблучку, яку ношу кожен день і чекаю, коли моє бажання здійсниться", - каже наречена.

&quot;Боюся не побачити його знову&quot;: військовий зробив пропозицію коханій за мить до полону (фото)

Наречена сама придбала собі каблучку на знак того, що її захисник точно повернеться додому (фото: express.co.uk)

За словами Аліни, їй не дає спокою думка про те, що Україна втрачає найкращих своїх синів через Росію.

"Я дуже боюся більше ніколи його не побачити, боюся того, що з ним роблять у полоні. Я не зможу пережити його втрату, ми занадто близькі, і я не знаю, як жити далі, тому що у нас так багато планів, які ми повинні зробити разом", - ділиться переживанням вона.

Раніше ми розповідали історію військовослужбовця Андрія Гаркуші, який перебуває у ворожому полоні понад рік.

Крім того, ми ділилися історією української захисниці, яка після звільнення з полону розшукує свого чоловіка та собак.

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